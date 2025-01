Dirk Kuyt weet welke "toptransfer" hij nodig heeft om niet te degraderen: "Ik weet hoe duur dat is"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dirk Kuyt, trainer van Beerschot, heeft zijn prioriteiten duidelijk gesteld: meer dan nieuwe spelers zou een nieuw veld de grootste aanwinst zijn voor de club. Het huidige speelveld is al weken een doorn in het oog van spelers en staf.

Na de bekerwedstrijd tegen Anderlecht, die Beerschot met 0-1 verloor, was Kuyt openhartig over de staat van het veld. “Dat je je tactieken moet aanpassen aan de kwaliteiten van het veld, dat zegt eigenlijk alles", zuchtte de Nederlander.

“Als je een kwartfinale tegen Anderlecht mag spelen, hoop je dat op een volwaardig veld te doen. Het is frustrerend een wedstrijd op deze manier te moeten spelen.”

Naast de sportieve uitdagingen is er ook bestuurlijke onrust bij de club. Beerschot kende recent verschuivingen in het management met een nieuwe voorzitter, CEO en technisch directeur. “Onrustig", vatte Kuyt de situatie samen. “Ik zit iets meer dan een jaar bij Beerschot en zit al aan mijn derde CEO en derde technisch directeur. Er gebeurt veel, maar er moet nog meer gebeuren om te zorgen dat we niet degraderen. Een goed veld zou voor mij dé toptransfer zijn.”

Hoewel Kuyt ook vroeg om versterkingen in de vorm van een middenvelder, aanvaller en flankspeler, blijft het veld zijn grootste frustratie. “Het is een kwestie van prioriteiten", stelde hij. “Een beter speelveld zou niet alleen het spel verbeteren, maar ook de motivatie van spelers en supporters ten goede komen.”

De trainer beseft echter dat een nieuw veld geen makkelijke investering is. “Ik weet hoe duur dat is en dat er momenteel niet veel mogelijkheden zijn. Maar als club wil je bouwen aan een stabiele toekomst, en daar hoort een goed speelveld absoluut bij.”