Jan-Carlo Simic nog wat meer publiekslieveling: "Problemen tegen Club Brugge? Maakt niet uit!"

Jan-Carlo Simic kroonde zich donderdagavond tot matchwinnaar in de bekerwedstrijd tegen Beerschot. Met het enige doelpunt van de wedstrijd hielp hij Anderlecht naar de halve finale, en daarmee groeide zijn status als publiekslieveling verder.

Naast zijn solide verdedigende werk speelde Simic een cruciale rol in de aanval. Op het zware veld van het Kiel – dat hij omschreef als “het slechtste veld waarop ik ooit heb gespeeld sinds mijn jeugd” – scoorde hij een echte spitsengoal.

“Het was een beetje geluk dat de bal goed voor mijn voeten viel, maar ik ben blij dat ik het verschil kon maken", zei hij. Simic toonde zich ook dankbaar voor de kansen die hij krijgt. “Ik heb het gevoel dat alles goed gaat in mijn eerste volledige seizoen als prof. Ik speel veel en krijg veel vertrouwen, maar het is zeker niet vanzelfsprekend. Ik werk er hard voor.”

Tijdens de wedstrijd toonde Simic ook zijn flexibiliteit. Toen coach David Hubert de tactiek veranderde, moest hij nu links centraal gaan spelen. “Het is de eerste keer dat ik deze rol bij Anderlecht invulde, maar ik had dat vroeger al eens gedaan, dus ik kon me snel aanpassen", verklaarde hij.

Met Augustinsson geblesseerd, wordt Simic mogelijk nog belangrijker voor de topper tegen Club Brugge. “Ik ben geen dokter, dus ik weet niet of Ludwig zondag fit zal zijn. Maakt niet uit! Ongeacht de situatie hebben we voldoende kwaliteit om dit soort tegenslagen op te vangen", vertelde hij.