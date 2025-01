Raakt Jan Vertonghen nog fit na blessure? Olivier Deschacht schat in of hij nog zal spelen voor Anderlecht

Jan Vertonghen ligt opnieuw in de lappenmand. Als alles goed loopt is hij binnen zes tot acht weken opnieuw beschikbaar.

Het was een donderslag bij heldere hemel voor Jan Vertonghen. Na maanden blessureleed door zijn achillespees viel hij vorig weekend opnieuw uit op training.

Opnieuw wacht hem een revalidatie, die volgens de eerste berichten van RSC Anderlecht zes tot acht weken zal duren als alles goed loopt.

Dan zijn we al maart, raakt hij nog fit om te spelen dit seizoen? In totaal zal hij dan zeven tot acht maanden niet gespeeld hebben in de competitie.

“Als je zo veel klasse als Vertonghen hebt, gaat dat heel snel”, vertelt Olivier Deschacht aan Het Nieuwsblad. “Als verdediger telt vooral het hoofd. Je moet slechts acht of negen kilometer lopen en ook de high intensity runs van een verdediger zijn veel minder dan die van een middenvelder.”

Volgens Deschacht gaat het voor een verdediger totaal anders dan voor iemand op een andere positie. “Positiespel, situaties lezen, weten wanneer je moet happen en wanneer je moet wijken: dat heb je of dat heb je niet. En daar is Vertonghen een klasbak in. Geef hem één wedstrijd om er opnieuw in te komen en de tweede wedstrijd zal hij top zijn.”