'Pro League met rug tegen muur over slecht veld Beerschot, maar fan pakt situatie in handen'

Het veld van Beerschot zag er donderdagavond afschuwelijk uit. Of er veel beterschap op komst is, is maar zeer de vraag.

Het veld van Beerschot is al het hele seizoen een probleem en de sneeuw en vriestemperaturen hebben zeker niet bijgedragen aan de huidige situatie. “Een schande voor het Belgisch voetbal”, noemde Thibaud Verlinden het na afloop van de wedstrijd. Vooral de zandbakken sprongen negatief in het oog, maar het was veel meer dan dat. Volgens Het Laatste Nieuws staat de Pro League echter met de rug tegen de muur in deze situatie. Pas als de scheidsrechter het veld afkeurt volgen er boetes. 50.000 euro bij een eerste overtreding, het dubbele bij een volgende. De club zegt er alles aan te doen om het speelveld in orde te krijgen, maar bij de Beerschotfans zit het ontzettend hoog dat de club maar niks doet aan het veld. Een onbekende supporter heeft zopas online een crowdfunding opgestart. Hij of zij wil 200.000 euro inzamelen voor een nieuwe grasmat voor Beerschot. “Omdat United World ons voor de zoveelste keer in de steek laat, neem ik het heft in eigen handen. Een nieuwe grasmat is cruciaal voor onze prachtige club”, klinkt het.