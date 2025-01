Genk haalt fors uit in derby tegen STVV en heeft ticket voor halve finale beet

Racing Genk blijft ook op koers in de Croky Cup. De competitieleider won dinsdagavond de Limburgse derby op het veld van STVV met stevige 0-4 cijfers en heeft zo een ticket beet voor de halve finale.

Stayen was goed vol gelopen voor de Limburgse derby in de Croky Cup en de supporters werden voor de aftrap getrakteerd op een vlaggenshow en vuurwerk. Leuk, temeer omdat het vuur ook al snel oversloeg op het veld met twee teams die onmiddellijk op zoek gingen naar de openingstreffer.

Het regende dan ook al snel kansen aan beide kanten. Nkuba mikte een schot naast, zijn ploegmaat El Ouahdi net over de kruising en Oh -die de plaats innam van Tolu- miste vanuit een scherpe hoek. STVV had evenzeer kansen met Yamamoto die Penders tot een prima redding dwong en Brahimi die zijn poging op het dak van het doel zag belanden.

Op het halfuur opende Racing Genk de score op een tegenaanval. Steuckers stuurde Oh diep en die miste oog in oog met doelman Coppens niet. Prima afgewerkt van de spits.

Genk had de score nog voor de koffie moeten verdubbelen, maar El Ouahdi trapte een niet te missen kans naast en STVV had de gelijkmaker nog kunnen scoren, maar Penders pakte uit met een geweldige save op de knal van Ito. Bertaccini ging in de fase daarop neer na duel met Sadick en STVV wilde een strafschop, maar kreeg die niet.

Genk maakt het verschil in de tweede helft

Hoewel Ogawa Penders onmiddellijk na de pauze tot een uitstekende redding dwong, was het Genk dat de 0-2 scoorde. Belaid kon Oh gewoonweg niet volgen en de Genkse aanvaller werkte opnieuw prima af. Kort na het uur konden de boeken helemaal dicht voor STVV toen El Ouahdi de 0-3 tegen de touwen trapte.

Felice Mazzu voerde nog enkele wissels door, maar het mocht niet baten. De ingevallen Karetsas zette de ook al ingevallen Adedeji-Sternberg met een uitgemeten pass op weg naar de 0-4. Sint-Truiden moet zich nu volop concentreren op de strijd om het behoud. Racing Genk mag vooralsnog blijven dromen van de dubbel.