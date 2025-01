KRC Genk bezorgt STVV serieuze kater: voor doelman Coppens was het dubbel balen

STVV werd dinsdag op pijnlijke manier uit de Beker geknikkerd. Het verloor met 0-4 in eigen huis van rivaal KRC Genk.

STVV speelde een goede eerste helft, en kwam goed uit de kleedkamer na de rust. Alleen vergat de thuisploeg zichzelf steeds te belonen, en dat deed KRC Genk net wel.

"In de eerste helft lieten we zien dat we goed kunnen voetballen en kansen bij elkaar kunnen spelen. Zij waren gewoon dodelijk efficiënt. Ze straften ons meteen af bij een foutje", merkte STVV-doelman Jo Coppens op na afloop.

"Na de rust was er wel het geloof om de situatie te kantelen, het zou ook niet de eerste keer zijn in de derby. We begonnen ook heel goed na de pauze, Mike (Penders n.v.d.r.) moest twee keer heel goed tussenkomen", gaat hij verder.

De bezoekers bleven hun kansen echter grijpen. "Maar opnieuw, de eerste kans die Oh krijgt wordt het 0-2 en dan wordt het heel moeilijk. De ruimtes werden groter, Genk kon met zijn kwaliteiten nog meer doen. Na de 0-3 brak het een beetje bij ons."

Een bekeruitschakeling is sowieso pijnlijk, maar na een 0-4 nederlaag in een derby is het toch extra balen. "Voor mij zeker", gaat Coppens verder, die in de Croky Cup wel altijd zijn kans kreeg. "De Beker is zo'n beetje mijn ding."

"Bij de derby nu hoopte ik wel echt diep vanbinnen in mijn hart dat we voor de fans een mooie prestatie konden neerzetten. Dat is niet gelukt, dit is echt extreem balen. Als je er vier binnenkrijgt als keeper ben je ook niet gelukkig", besluit hij.