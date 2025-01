Genk pakt uit tegen STVV, maar... "Dan hadden we niets te zeggen"

KRC Genk won dinsdagavond met 0-4 van STVV op Stayen. Voor Jarne Steuckers was de wedstrijd natuurlijk nog iets specialer, aangezien het tegen zijn ex-club was.

Beide ploegen waren in de eerste helft zeker aan elkaar gewaagd, het was dan bij de rust ook nog maar 0-1. Na de pauze kwam de thuisploeg goed uit de kleedkamer, beter zelfs, maar het tweede doelpunt van de partij was opnieuw voor Genk.

0-4 had Jarne Steuckers ook niet zien aankomen. "Nee, het is een grote score. Als zij kort na rust gelijk hadden gemaakt, dan hadden we niets te zeggen. Mike (Penders) bracht daar wel heel goed redding. We wonnen de match op efficiëntie."

De aanvaller is de laatste tijd duidelijk gegroeid als speler. Je ziet hem wel eens vaker een knappe bal geven die voor groot doelgevaar zorgt. "Dat risico ligt in mijn spel. Als ik vertrouwen heb dan ben ik iemand die meer riskante ballen durft geven", vertelt hij.

"De coach en ik weten dan wel dat er soms is een bal niet aankomt. Maar wanneer ze aankomen, kan er zeker een doelpunt uit volgen. Dat hoef ik niet te veranderen, dat is een kwaliteit."

Statistieken zijn belangrijk voor een speler, maar... "Het belangrijkste is gewoon om de matchen te winnen, of dat nu met een assist, een doelpunt of zelfs niets is", gaat Steuckers verder. "Bij de derde goal gaf ik een cross waar nadien een doelpunt uitkwam, dat is allemaal even goed voor mij."