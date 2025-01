STVV spreekt grote ambities uit na aankondiging Lamkel Zé: "Ongeëvenaarde explosiviteit en een neus voor spectaculaire acties"

Didier Lamkel Zé is officieel een Kanarie. STVV kondigde vandaag de komst aan van de excentrieke flankspeler, die een groot deel van zijn carrière in België doorbracht bij Antwerp en KV Kortrijk.

STVV heeft dus een unieke persoonlijkheid en een vleugje spektakel toegevoegd aan de selectie van Felice Mazzu. Sportief directeur André Pinto is enthousiast over de transfer: “We weten wat Didier kan brengen. Hij heeft een ongeëvenaarde explosiviteit en een neus voor spectaculaire acties."

"Met Felice Mazzu hebben we een coach die hem volledig vertrouwt en zijn potentieel zal benutten. We zijn ervan overtuigd dat hij een meerwaarde zal zijn op de flanken.”

Na passages in Frankrijk, Rusland en Turkije keert Lamkel Zé terug naar België, waar hij zowel lof als controverse oogstte. Zijn opvallende persoonlijkheid zorgde voor spraakmakende momenten, maar STVV gelooft dat de ervaren Mazzu het beste in hem naar boven kan halen.

Japanse topschutter Komori voegt zich bij STVV

Naast Lamkel Zé versterkt STVV ook haar voorhoede met de Japanse sensatie Hiiro Komori. De 23-jarige spits komt over van JEF United Chiba, waar hij afgelopen seizoen topschutter werd in de Japanse tweede klasse. Met 36 goals in 73 wedstrijden heeft Komori een neus voor doelpunten en technisch vermogen dat hem zowel met links als rechts gevaarlijk maakt.

Pinto is overtuigd van Komori’s potentieel: “Hiiro is een late ontdekking, maar zijn ontwikkeling in Japan bewijst dat hij klaar is voor de stap naar Europa. Zijn honger naar goals zal ons helpen om onze aanval te versterken.”

STVV mikt op concurrentie en vooruitgang

Met de komst van Lamkel Zé en Komori versterkt STVV niet alleen de aanvalslinie, maar ook de concurrentie binnen het team. “We hebben nu meer opties om blessures op te vangen en de lat hoger te leggen. Onze ambitie blijft om te klimmen in het klassement en een solide tweede seizoenshelft neer te zetten", aldus Pinto.

STVV zet haar ambitieuze transferstrategie voort en belooft de supporters dat de wintermercato nog niet voorbij is.