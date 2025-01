Coach Fink heeft een boodschap voor zijn ex-club Sint-Truiden na de zware 0-4 winst in de Croky Cup

Thorsten Fink toonde zich een zeer tevreden coach na de 0-4 zege op Stayen in de kwartfinale van de Croky Cup. Logisch ook. Maar daarnaast had hij ook een boodschap voor zijn ex-team.

"We wonnen met 0-4, dat zijn misschien wel overdreven cijfers want Sint-Truiden speelde wel een sterke eerste helft. Ze hadden ook in de tweede helft een goede kans en dan was er een goede redding van Mike Penders", was Thorsten Fink eerlijk in zijjn analyse na de wedstrijd.

"Maar ik kan niet zeggen dat onze overwinning niet verdiend is, wij waren goed in de transitiemomenten. Ik ben blij want we hebben vandaag getoond dat we ook op de counter kunnen spelen. Dat kan ons in de toekomst nog helpen."

"Ik ben tevreden want we kwamen pas maandag terug van het trainingskamp en je weet nooit hoe de spelers daar op reageren. We hebben alles goed gedaan."

Boodschap voor Sint-Truiden

De oefenmeester gaf ook nog een positieve boodschap richting zijn ex-club mee. STVV verkeert immers in een strijd om het behoud.

"Ik wens Sint-Truiden het allerbeste toe. Ze hebben een goede coach en een goed systeem. Zij doen een goede job en het is heel belangrijk om te blijven geloven. Iedereen moet positief blijven en dan zullen de resultaten volgen."