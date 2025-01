STVV slikt opnieuw zware nederlaag, een koude douche voor Felice Mazzu: "Daarom ben ik boos en is de sfeer in de kleedkamer niet goed"

Sint-Truiden leed een zware nederlaag tegen KRC Genk in de Beker van België (0-4). Felice Mazzu heeft zijn spelers op hun plaats gezet na hun dramatische tweede helft.

Enkele weken geleden stond Sint-Truiden ook 0-1 achter tegen Genk. De Kanaries hadden toen een prachtige tweede helft neergezet om de situatie om te keren, om dan met veel spijt de gelijkmaker van Racing in blessuretijd te moeten incasseren.

Gisteren gebeurde precies het tegenovergestelde. Na een zeer evenwichtige eerste helft, zakte STVV in de tweede helft weg, met drie tegendoelpunten.

Felice Mazzu wilde eerst het positieve benadrukken in een interview met Sporza: "Ik ben teleurgesteld over de score, maar de analyse is eenvoudig. We waren in de eerste helft het beste team. De eerste minuten van de tweede helft waren ook goed. Maar hun keeper hield ze op voorsprong."

Reddingsoperatie

Een refrein dat nu al een tijdje te vaak voorkomt. Het gebrek aan efficiëntie kost de Truienaars erg veel, waarbij de kwetsbaarheid van het team steeds meer aan het licht komt. "We verloren door een counter. Daarna was het niet meer mijn ploeg, daarom ben ik boos en is de sfeer in de kleedkamer niet goed."

Sint-Truiden zal dus snel moeten herstellen: het team beweegt momenteel richting de degradatie. Ze staan voor een zeer belangrijke wedstrijd dit weekend met een uitwedstrijd tegen Westerlo.