Vaste bankzitter tankt weer vertrouwen bij Club Brugge, dat frisse invallers nu meer dan ooit nodig heeft

De komende weken staan er veel belangrijke wedstrijden op het programma voor Club Brugge. Gelukkig heeft de landskampioen een brede selectie, wat hen in staat stelt om deze drukke periode goed door te komen.

De bankzitters bij Club Brugge spelen een grote rol in deze drukke weken. Tegen OH Leuven kwamen er in de tweede helft verschillende invallers in die de afgelopen weken niet veel speelkansen kregen zoals Hugo Vetlesen en Michal Skoras.

"Ze zijn gretig en helpen het team naar de overwinning", zei Nicky Hayen na de bekeroverwinning tegen OH Leuven. "Dit soort periodes zijn precies de reden waarom we zo'n brede selectie hebben. De spelers hebben laten zien dat ze klaar zijn om bij te dragen."

Vooral Michal Skoras viel op door zijn sterke invalbeurt tegen OH Leuven. Hij zorgde voor een strafschop die hij zelf omzette.

Dit was zijn tweede doelpunt van het seizoen voor de Pool, dat hem zeker vertrouwen zal geven. Hayen hoopt dat andere invallers zoals Skoras zich in de komende weken blijven onderscheiden.

Want met de drukke weken in het verschiet is Club Brugge er van overtuigd dat ze met hun brede selectie klaar moeten zijn voor elke uitdaging. Zondag staat alweer een belangrijke wedstrijd op het programma tegen Anderlecht.