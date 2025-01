Uitblinker Christos Tzolis ziet nog werkpuntje voor Club Brugge: "Dat moet wel beter"

Club Brugge heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Beker van België. Uitblinker was opnieuw de Griek Christos Tzolis, goed voor twee goals.

Opnieuw was Christos Tzolis de uitblinker bij Club Brugge. Halfweg de eerste helft trapte hij een voorzet van Jashari mooi binnen, Tzolis zette de aanval voor 2-0 zelf op en legde op aangeven van Skov Olsen de bal in de verste hoek.

Toch kwam de zege van Club Brugge tegen OH Leuven niet vanzelf. Vooral in de eerste helft kreeg OHL enkele kansen, maar Ikwuemesi en N'Dri lieten die liggen. "We gaven veel kansen weg, dat moet beter. Dat gebeurde ook al tegen Westerlo", gaf Tzolis toe.

"In de tweede helft hadden we meer controle en hadden zij geen kansen meer. Uiteindelijk is het een welverdiende overwinning voor ons en stoten we door. Dat is het belangrijkste in de beker", ging de Griek verder.

Tzolis over zwaar programma Club Brugge

Voor Club Brugge betekent het wel dat het programma nog zwaarder wordt. Zondag trekt blauw-zwart naar Anderlecht, volgende week woensdag speelt Club Brugge thuis tegen Racing Genk de heenwedstrijd in de halve finale van de beker.

"We zijn dit hoge tempo van wedstrijden gewoon, zeker door de Champions League. Maar het is vooral leuk om zoveel wedstrijden te spelen, we kijken er naar uit. Het is ook gewoon onze job, ik geniet ervan. We zijn altijd klaar."