Crisis neemt toe op Jan Breydel: matig Club Brugge lijkt weg te komen dankzij VAR en Meijer, maar krijgt deksel op de neus in minuut 94

Na een crisisberaad 'gewoon' een wedstrijd tegen OH Leuven moeten voorbereiden. Coach zijn is niet altijd makkelijk. Maar voor Carl Hoefkens en Club Brugge moest het wel. De zorgen wegspelen op Jan Breydel dan maar?

"Als het moeilijk gaat, ben ik de eerste om mijn verantwoordelijkheid te nemen", was de oefenmeester van Club Brugge vooraf duidelijk. Carl Hoefkens koos ervoor om Skov Olsen niet op te nemen in zijn selectie, terwijl Noa Lang op de bank werd gehouden.

Druk op de ketel

Jutgla, Buchanan en Sowah waren de aanvallers van dienst. Malinov, Kiyine en Thorsteinsson waren de drie nieuwe namen bij de bezoekers na de uitschakeling in de Beker van België voor OH Leuven tegen KV Kortrijk.

© photonews

© photonews

De Leuvenaars hadden het niet onder de markt in de eerste helft. Het kwam nauwelijks tot een uitgespeelde kans en moest achteruitplooien tegen een dominant Club Brugge, dat evenwel weinig grinta aan de dag legde en zelf ook weinig kansen kreeg.

Na een fout van Mendyl op Buchanan kreeg Club Brugge met dank aan de VAR een strafschop. Die VAR was tijdens de eerste helft enkele minuten buiten werking, dus ook op dat gebied is timing belangrijk. Jutgla zorgde voor de 1-0 ruststand met een elfmeter perfect in het hoekje.

Verlossing?

Wie had gedacht dat de voorsprong voor rust zou zorgen na de koffie? Die kwam bedrogen uit. Blauw-zwart begon weliswaar met meer daadkracht, maar de slordigheden namen snel toe. Op een vrije trap moesten Mignolet en daarna Meijer van de lijn weghalen.

© photonews

© photonews

Leuven werd plots de betere ploeg en drukte de thuisploeg zelfs wat weg. Gaandeweg nam ook het gefluit in de tribunes toe. "Anti-voetbal", hoorden we zelfs hier en daar. De hele namiddag was de sfeer zelfs een beetje on-Brugs. Of hoe niet enkel een driepunter nodig was om écht opnieuw de fans achter zich te krijgen.

Al te vaak was het iets te mak, onzeker ook. Zelfs Vanaken vertraagde een paar keer het spel tot onvrede van de supporters. Doordat de bezoekers meer gingen proberen kwam er wel ook meer ruimte, maar Sowah en later ook onder meer de ingevallen Nusa profiteerden daar niet van om de match monddood te maken. In minuut 94 gebeurde dan het ondenkbare toch: na een voorzet van Schrijvers kon Nsingi van dichtbij de 1-1 maken. En zo valt de blauw-zwarte kalkoen heel zwaar op de maag.