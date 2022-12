OFFICIEEL Hoefkens-killer verlengt contract bij OH Leuven

De jonge aanvaller Nachon Nsingi verlengt zijn overeenkomst tot 2026 aan Den Dreef.

Nsingi (21) komt sinds 2018 uit voor OH Leuven en speelde bij de U18 en U21 vooraleer hij in de A-kern werd opgenomen. Hij tekende in juli zijn eerste profcontract en toonde voor het eerst zijn kwaliteiten aan Den Dreef in de galawedstrijd tegen Leicester City waar hij toen scoorde.

Nsingi liet in zijn debuutseizoen in de Jupiler Pro League al meteen van zich spreken. Hij speelde mee in 14 wedstrijden en scoorde 4 doelpunten. Het meest recente doelpunt viel in de laatste minuten van de kerstwedstrijd op Club Brugge, wat uiteindelijk ook leidde tot het ontslag van Carl Hoefkens bij blauwzwart.

Nsingi is opgetogen met zijn nieuwe overeenkomst. “Ik ben iedereen bij de club en mijn familie enorm dankbaar voor het vertrouwen dat ze mij gaven. Ik sta nog aan het begin van mijn carrière. Ik zal hard blijven werken en blijven leren. Samen met de ploegmaats, de staf en heel de club wil ik de supporters mooie momenten bezorgen.”