Simon Mignolet heeft wat te zeggen over zijn trainer Carl Hoefkens

Club Brugge ging met een ongelukkig gelijkspel tegen OH Leuven een weekje vakantie is.

Een stressloze vakantie zal het voor trainer Carl Hoefkens wellicht niet worden. Volgens diverse media zal hij vandaag zelfs al samenzitten met het bestuur van de club.

Voor doelman Simon Mignolet is een nieuwe trainer aanstellen geen wondermiddel om uit deze impasse te geraken. “Mocht het zo eenvoudig zijn om de trainer te vervangen, maar dat is het niet. Onze coach is maar één stukje in de hele ketting”, zegt de Brugse goalie in Het Nieuwsblad.

“Carl doet er elke dag alles aan om het tij te keren. Maar of hij blijft of niet: dat is niet mijn beslissing. Dat is voer voor het bestuur en ik kan daar voorts weinig over kwijt.”