Mentaliteitsprobleem bij Club Brugge? Hoefkens en Vanaken weerleggen dat stellig na matige pot tegen OH Leuven

Club Brugge kon in eigen huis niet verder komen dan een 1-1 gelijkspel tegen OH Leuven. Blauw-zwart kwam mak voor de dag, al vonden spelers en coach dat eigenlijk niet.

Hans Vanaken hoorde de supporters fluiten, maar kon zelf het tij ook niet keren. Toch zag hij ook goede zaken, zeker op gebied van mentaliteit: "Natuurlijk is het resultaat tegenvallend en dan lijkt het alsof we niet alles hebben gegeven."

"Maar dat is niet het geval. Ik hoop dat de fans ons blijven steunen, want we moeten hier samen zo snel mogelijk uitraken. We moesten vandaag op mentaliteit proberen te winnen. Dat willen de supporters altijd en dat valt ons vandaag ook niet te verwijten."

Controle

"Je ziet in de tweede helft dat er soms wat minder vertrouwen was", pikte ook coach Carl Hoefkens in. "Maar we hadden alles onder controle in de eerste helft, met goede pressing naar voren."

"Vanaken had een injectie in de grote teen nodig tijdens de rust, Lang wilde per se spelen met een blessure, ... Dat is wat ik wil zien binnen de Club en dat zijn de waardemeters voor de komende stappen die we willen zetten."