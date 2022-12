Mignolet legt vinger op zere wonde: "Deze groep kan niet om met de druk van het publiek"

In de match waarin het moest gebeuren, behaalde Club Brugge slechts een punt en bezegelde daarmee waarschijnlijk het lot van trainer Carl Hoefkens. Simon Mignolet zoekt de problemen echter binnen de spelersgroep.

Mignolet ziet dat de vele successen ertoe geleid hebben dat de spelers niet meer met druk om kunnen. "Dit is nieuw voor deze jonge groep", ze hij gisteren. "Bjorn, Abacar, Raphael... Ook Tajon, Skov, Casper... Zij hebben dit allemaal nog niet meegemaakt. We moeten leren omgaan die druk. Als we winnen, is het allemaal makkelijk, maar als het moeilijker wordt, is de uitdaging groter."

"Als je voor een grote club speelt, moet je elke week winnen. Met die druk omgaan, is moeilijk. Voetbal is vooral een mentaal spelletje. Dat is het probleem van dit seizoen: we moeten leren met die druk omgaan. Hier heb ik dit ook nog niet meegemaakt, maar ik heb al een paar keer in deze situatie gezeten."