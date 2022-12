Moet Carl Hoefkens andermaal vrezen voor zijn job? "Mijn functioneren als coach verandert niet door die zaken"

Een hele wedstrijd lang probeerde Carl Hoefkens aan de kant van het veld de zeilen bij te zetten. Uiteindelijk werd het een 1-1 tegen OH Leuven én een fluitconcert van de fans.

Rest de vraag: wat nu met Carl Hoefkens? Na de nederlaag tegen STVV in de Beker van België was er crisisberaad, de twijfels lijken nu in ieder geval niet weg te zijn met de puntendeling tegen OH Leuven.

"Mijn functioneren als coach verandert niet door de druk en door wat de buitenwereld zegt", aldus Carl Hoefkens op zijn persconferfentie.

Hoogste berg

"Je weet wel hoe het voelt als coach. Een paar maand geleden stonden we op de hoogste berg en waren we top. Toen zei iedereen dat het fantastisch was, met successen in Europa."

"Geen idee wat dit gelijkspel nu zal betekenen. Er is nooit gezegd tegen mij dat er moest gewonnen worden of dat het anders over en sluiten was of dergelijke. Het is nu zaak om de batterijen op te laden."