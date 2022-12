Ex-Bruggeling Siebe Schrijvers dompelt blauw-zwart mee in crisis en laat zich uit over fluitconcerten: "Jammer"

Bij de bezegelaars van het mogelijke lot van Carl Hoefkens bij Club Brugge ook een ex-Bruggeling. Siebe Schrijvers zorgde als invaller mee voor de late Leuvense gelijkmaker.

Schrijvers speelde van 2018 tot januari 2021 bij Club Brugge, sinsdien is hij actief bij OH Leuven waar hij nog 4,5 jaar onder zeil ligt.

Na een zware achillespeesblessure is hij nu eindelijk terug klaar om speelminuten te maken: "Elke keer dat ik mag meespelen is het eigenlijk al een overwinning", aldus Schrijvers.

Veel gewoon

"Het is leuk om een punt te pakken op Jan Breydel. Dat gaan niet veel ploegen hier komen doen. Ik kreeg best veel applaus van de supporters al tijdens mijn opwarming, dat doet deugd."

De 26-jarige middenvelder hoorde echter ook de fluitconcerten aan het adres van Hoefkens en de spelers van blauw-zwart: "Ik weet wat ze er allemaal voor doen, dus dat is niet leuk voor de spelers van Club Brugge. Het is een topploeg en de supporters verwachten veel, ze zijn al veel gewoon en dat is logisch"