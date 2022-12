Carl Hoefkens bij de supporters de kop van jut na de prestatie tegen OHL: "Hoefkens buiten"

De positie van Carl Hoefkens blijft voor discussie zorgen. Enkele supporters wachtten hem na de wedstrijd op.

Er was voor Kerstmis nog de bekeruitschakeling tegen Sint-Truiden. Enkele dagen later volgde het puntenverlies tegen OHL. Het was niet de week van Club Brugge.

De positie van Carl Hoefkens stond voor de wedstrijd tegen OHL onder druk. Na de wedstrijd blijft zijn positie voor discussie en beroering zorgen.

Ketting

Een 20-tal supporters stonden buiten aan het stadion te wachten. Toen Hoefkens buitenkwam kreeg hij van de supporters meteen "Hoefkens buiten" naar het hoofd geslingerd. De spelers mochten het stadion nog niet verlaten.

Simon Mignolet zette ondertussen in de catacomben zijn coach uit de wind: "Als het zo eenvoudig was als de coach vervangen ... Hij is één stukje in de hele ketting en hij doet er alles aan om het tij te keren. Het is niet mijn beslissing of hij blijft of niet, dat is aan het bestuur."