Datum: 07/03/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28

LIVE: Charleroi uitdrukkelijk op zoek naar gelijkmaker tegen Dender

Op de 28ste speeldag staan twee teams in een vormdip tegenover elkaar. Dender ontvangt Charleroi. Beide clubs zijn al even op zoek naar een eerste driepunter in een lange tijd. Bij Charleroi vervangt Gaudin de geschorste Van Den Kerkhof. Moutha-Sebtaoui en Hrncar komen in het team bij Dender.

76
 Gallon redt!
Guiagon trapt een zwakke strafschop! Gallon haalt de bal uit de linkerhoek.
75

Gemiste penalty 		Parfait Guiagon mist penalty
75

Penalty 		Penalty voor Charleroi
73
 De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!
71
 De VAR is de penalty aan het checken...
De Kerf wil de bal wegtrappen maar Romsaas tikt die net op tijd weg voor zijn voeten. De verdediger van Dender raakt enkel het lichaam van Romsaas.
69
 Colassin wil een strafschop maar de bal gaat duidelijk niet tegen de arm van een Dender-speler. Boterberg heeft het bij het rechte eind.
68
 Vervangen Nail Moutha-Sebtaoui
Ingevallen Krzysztof Koton
68
 Vervangen David Toshevski
Ingevallen Mohamed Berte
68
 Vervangen Alireza Jahanbakhsh
Ingevallen Malcolm Viltard
64
 Titraoui zoekt naar zijn linker in het strafschopgebied maar zijn schot is te zwak en in de handen van Gallon.
62
 Vervangen Antoine Bernier
Ingevallen Antoine Colassin
60
 Dender geraakt er niet meer uit. Kunnen de mannen van Yannick Ferrera dit nog een halfuur volhouden?
56
 De ingreep van Hans Cornelis lijkt goed te werken. Charleroi speelt met de ingevallen Pflücke aanvallender en daar heeft Dender moeite mee.
55
 Guiagon kreeg een goed ingeving en speelde Scheidler bijna vrij aan de tweede paal. Daar stond Goncalves goed opgesteld om de bal in hoekschop te koppen.


Scheidsrechter 		Rust


51
 Pflücke probeert Gallon te verrassen door een vrije trap naar doel te trappen in plaats van voor te geven. De doelman van Dender staat alert te keepen en werkt de bal in hoekschop.
49
 Bernier krijgt de bal mee en trapt naar doel. Zijn harde schot is te centraal waardoor het geen gevaar is voor een alerte Gallon.
46
 De bal rolt opnieuw!
46
 Vervangen Etienne Camara
Ingevallen Patrick Pflücke
45+2
 De VAR nam veel tijd om zeker te zijn, maar Hrncar staat extreem nipt niet buitenspel. We spelen nog 11 minuten extra!
45+1
 De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.
45
 We krijgen 11 minuten blessuretijd.
41
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
Hrncar staat al dan niet buitenspel. Het is in ieder geval heel nipt...
40
 2-1!
Mbamba draait heerlijk weg van zijn tegenstander en geeft de bal dan goed mee met Hrncar. Die laatste trapt de bal in één tijd via de dwarsligger in doel.
39

Goal 		Doelpunt van David Hrnčár (Noah Mbamba)
35
 Hrncar geeft de bal gevaarlijk voor richting de tweede paal. De bal belandt voor de voeten van de ingevallen De kerf maar zijn schot uit een moeilijke positie gaat heel ver over.
33
 De Fougerolles kan niet meer verder. Ferrera is genoodzaakt hem te wisselen...
33
 Vervangen Luc De Fougerolles
Ingevallen Bo De Kerf
29
 De voorzetten van Charleroi zorgt voor veel gevaar. Bernier geeft voor en Scheidler kan vrij koppen. Zijn kopbal gaat enkele meters naast.
25
 Nzita geeft mee met Titraoui die uit een scherpe hoek op doel trapt. Het schot is goed maar de bal gaat naast.
23
 De wedstrijd wordt even stilgelegd. De spelers die meedoen aan de ramadan kunnen zo snel iets eten en drinken.
22
 De gelijkmaker!
Sambu geeft de bal goed voor waar Kvet aan de eerste paal opduikt. Zijn kopbal verdwijnt aan de eerste paal in doel. Kone zag er daar ook niet helemaal goed uit...
21

Goal 		Doelpunt van Roman Kvet (Marsoni Sambu)
16
 Mbamba lijkt gewoon verder te kunnen.
13
 Problemen bij Mbamba. De middenvelder van Dender gaat liggen zonder contact. Ferrera stuurt meteen wat spelers naar de opwarmingszone...
7
 Charleroi op voorsprong!
Guiagon brengt een vrijetrap heerlijk voor doel richting de boomlange Scheidler. Die kopt het leer mooi voorbij Gallon in doel!
6

Goal 		Doelpunt van Aurélien Scheidler (Parfait Guiagon)
5
 Kan Yannick Ferrera in zijn tweede wedstrijd aan het roer bij Dender meteen zijn accenten leggen? Momenteel blijft sensatie uit...
1
 De bal rolt in Denderleeuw!
1
 FCV Dender EH - Charleroi: 0-0
FCV Dender EH (FCV Dender EH - Charleroi)
FCV Dender EH: Gauthier Gallon - Junior Marsoni Sambu Mansoni - Luc De Fougerolles - Bryan Goncalves - Nail Moutha-Sebtaoui - Nathan Rodes - Roman Kvet - Noah Mbamba - David Hrnčár - David Toshevski - Alireza Jahanbakhsh
Bank: Bo De Kerf - Ragnar Oratmangoen - Krzysztof Koton - Jordan Attah Kadiri - Desmond Acquah - Malcolm Viltard - Guillaume Dietsch - Amine Daali - Marsoni Sambu - Mohamed Berte

Charleroi (FCV Dender EH - Charleroi)
Charleroi: Mohamed Kone - Jules Gaudin - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Filip Szymczak - Patrick Pflücke - Antoine Colassin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Robin Denuit - Martin Delavallee - Amine Boukamir
FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 7.1 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Marsoni Sambu Mansoni Junior 90' -
De Fougerolles Luc 33' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 68' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/20 (55%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/12 (0%)
Meer statistieken
Rodes Nathan 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kvet Roman 90' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Mbamba Noah A 90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Hrnčár David 90' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/17 (47.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Toshevski David 68' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/21 (52.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
Meer statistieken
Jahanbakhsh Alireza 68' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Kerf Bo 57' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Oratmangoen Ragnar 0'  
Koton Krzysztof 22' -
Attah Kadiri Jordan 0'  
Acquah Desmond 0'  
Viltard Malcolm 22' -
Dietsch Guillaume 0'  
Daali Amine 0'  
Sambu Marsoni A 0' 6.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Berte Mohamed 22' -
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
Meer statistieken
Gaudin Jules 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 38/41 (92.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/8 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Camara Etienne 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 62' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait A 90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/38 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bank
Szymczak Filip 0'  
Pflücke Patrick 45' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Colassin Antoine 28' 6.3 -
Meer statistieken
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Cisse Yoann 0'  
Denuit Robin 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
