LIVE: Charleroi uitdrukkelijk op zoek naar gelijkmaker tegen Dender

76

Gallon redt!

Guiagon trapt een zwakke strafschop! Gallon haalt de bal uit de linkerhoek.



75



Parfait Guiagon mist penalty





75



Penalty voor Charleroi





73

De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!





71

De VAR is de penalty aan het checken...

De Kerf wil de bal wegtrappen maar Romsaas tikt die net op tijd weg voor zijn voeten. De verdediger van Dender raakt enkel het lichaam van Romsaas.



69

Colassin wil een strafschop maar de bal gaat duidelijk niet tegen de arm van een Dender-speler. Boterberg heeft het bij het rechte eind.



68

Nail Moutha-Sebtaoui

Krzysztof Koton





68

David Toshevski

Mohamed Berte





68

Alireza Jahanbakhsh

Malcolm Viltard





64

Titraoui zoekt naar zijn linker in het strafschopgebied maar zijn schot is te zwak en in de handen van Gallon.



62

Antoine Bernier

Antoine Colassin





60

Dender geraakt er niet meer uit. Kunnen de mannen van Yannick Ferrera dit nog een halfuur volhouden?



56

De ingreep van Hans Cornelis lijkt goed te werken. Charleroi speelt met de ingevallen Pflücke aanvallender en daar heeft Dender moeite mee.



55

Guiagon kreeg een goed ingeving en speelde Scheidler bijna vrij aan de tweede paal. Daar stond Goncalves goed opgesteld om de bal in hoekschop te koppen.



51

Pflücke probeert Gallon te verrassen door een vrije trap naar doel te trappen in plaats van voor te geven. De doelman van Dender staat alert te keepen en werkt de bal in hoekschop.



49

Bernier krijgt de bal mee en trapt naar doel. Zijn harde schot is te centraal waardoor het geen gevaar is voor een alerte Gallon.



46

De bal rolt opnieuw!



46

Etienne Camara

Patrick Pflücke





45+2

De VAR nam veel tijd om zeker te zijn, maar Hrncar staat extreem nipt niet buitenspel. We spelen nog 11 minuten extra!



45+1

De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.





45

We krijgen 11 minuten blessuretijd.



41

De VAR is het doelpunt aan het checken...

Hrncar staat al dan niet buitenspel. Het is in ieder geval heel nipt...



40

2-1!

Mbamba draait heerlijk weg van zijn tegenstander en geeft de bal dan goed mee met Hrncar. Die laatste trapt de bal in één tijd via de dwarsligger in doel.



39



Doelpunt van David Hrnčár (Noah Mbamba)





35

Hrncar geeft de bal gevaarlijk voor richting de tweede paal. De bal belandt voor de voeten van de ingevallen De kerf maar zijn schot uit een moeilijke positie gaat heel ver over.



33

De Fougerolles kan niet meer verder. Ferrera is genoodzaakt hem te wisselen...



33

Luc De Fougerolles

Bo De Kerf





29

De voorzetten van Charleroi zorgt voor veel gevaar. Bernier geeft voor en Scheidler kan vrij koppen. Zijn kopbal gaat enkele meters naast.



25

Nzita geeft mee met Titraoui die uit een scherpe hoek op doel trapt. Het schot is goed maar de bal gaat naast.



23

De wedstrijd wordt even stilgelegd. De spelers die meedoen aan de ramadan kunnen zo snel iets eten en drinken.



22

De gelijkmaker!

Sambu geeft de bal goed voor waar Kvet aan de eerste paal opduikt. Zijn kopbal verdwijnt aan de eerste paal in doel. Kone zag er daar ook niet helemaal goed uit...



21



Doelpunt van Roman Kvet (Marsoni Sambu)





16

Mbamba lijkt gewoon verder te kunnen.



13

Problemen bij Mbamba. De middenvelder van Dender gaat liggen zonder contact. Ferrera stuurt meteen wat spelers naar de opwarmingszone...



7

Charleroi op voorsprong!

Guiagon brengt een vrijetrap heerlijk voor doel richting de boomlange Scheidler. Die kopt het leer mooi voorbij Gallon in doel!



6



Doelpunt van Aurélien Scheidler (Parfait Guiagon)





5

Kan Yannick Ferrera in zijn tweede wedstrijd aan het roer bij Dender meteen zijn accenten leggen? Momenteel blijft sensatie uit...



1

De bal rolt in Denderleeuw!



1

FCV Dender EH - Charleroi: 0-0



