Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Al acht jaar wacht Herman Van Holsbeeck op duidelijkheid in het proces rond de doorverkoop van Sporting Anderlecht. Vandaag is hij jeugdadviseur bij Rhodienne-De Hoek, een club uit Vlaams-Brabant. De voormalige algemeen directeur van RSCA mist paars-wit, zoveel is duidelijk.

Nadat hij eerder deze week opdook bij Rhodienne-De Hoek gingen alle nieuwsmedia hem eens gaan bezoeken. Daaruit blijkt dat Van Holsbeeck RSC Anderlecht nog steeds steunt en een warm hart toedraagt, ondanks alles wat er gebeurd is.

De oude en de nieuwe leiding van Anderlecht zullen niet samen op vakantie gaan, dat is een understatement. Meer nog: de twee partijen komen al jaren vooral voor de rechter samen, in het proces over de verkoop van de club.

Instabiliteit weegt op Herman Van Holsbeeck

Dat belet Herman Van Holsbeeck niet om met een zekere nostalgie terug te kijken: "Ik mis Anderlecht. Als je 15 jaar van je leven dag en nacht aan een club hebt gegeven, maak je er enorm veel mee. Heel wat mooie momenten, trofeeën, Gouden Schoenen, Champions League-wedstrijden. En dan stopt het. Je moet jezelf heruitvinden."

"Maar dat is me gelukt", legt hij uit aan de microfoon van DAZN. De voormalige rechterhand van Roger Vanden Stock zet uiteraard veel minder vaak een voet in het Lotto Park dan tijdens zijn jaren in functie. Maar hij blijft Sporting met veel aandacht volgen.

Club in moeilijkheden doet Van Holsbeeck pijn

"Wat men er ook over zegt, het doet me pijn om de club in moeilijkheden te zien. Maar ik denk dat ze nu een goede kans hebben om opnieuw een trofee te pakken met die bekerfinale. Dat kan de klik zijn om de komende jaren weer vooruit te gaan", klinkt het.





Hoe keer je terug naar de top? "Deze club heeft stabiliteit nodig, met een trainer die twee à drie jaar kan bouwen en een sportief directeur die een duidelijke lijn uitzet en daarvoor ook het vertrouwen krijgt, ook daar voor meerdere jaren."