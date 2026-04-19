Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Aernout Van Lindt
Al acht jaar wacht Herman Van Holsbeeck op duidelijkheid in het proces rond de doorverkoop van Sporting Anderlecht. Vandaag is hij jeugdadviseur bij Rhodienne-De Hoek, een club uit Vlaams-Brabant. De voormalige algemeen directeur van RSCA mist paars-wit, zoveel is duidelijk.

Nadat hij eerder deze week opdook bij Rhodienne-De Hoek gingen alle nieuwsmedia hem eens gaan bezoeken. Daaruit blijkt dat Van Holsbeeck RSC Anderlecht nog steeds steunt en een warm hart toedraagt, ondanks alles wat er gebeurd is.

De oude en de nieuwe leiding van Anderlecht zullen niet samen op vakantie gaan, dat is een understatement. Meer nog: de twee partijen komen al jaren vooral voor de rechter samen, in het proces over de verkoop van de club.

Instabiliteit weegt op Herman Van Holsbeeck

Dat belet Herman Van Holsbeeck niet om met een zekere nostalgie terug te kijken: "Ik mis Anderlecht. Als je 15 jaar van je leven dag en nacht aan een club hebt gegeven, maak je er enorm veel mee. Heel wat mooie momenten, trofeeën, Gouden Schoenen, Champions League-wedstrijden. En dan stopt het. Je moet jezelf heruitvinden."

"Maar dat is me gelukt", legt hij uit aan de microfoon van DAZN. De voormalige rechterhand van Roger Vanden Stock zet uiteraard veel minder vaak een voet in het Lotto Park dan tijdens zijn jaren in functie. Maar hij blijft Sporting met veel aandacht volgen.

Club in moeilijkheden doet Van Holsbeeck pijn

"Wat men er ook over zegt, het doet me pijn om de club in moeilijkheden te zien. Maar ik denk dat ze nu een goede kans hebben om opnieuw een trofee te pakken met die bekerfinale. Dat kan de klik zijn om de komende jaren weer vooruit te gaan", klinkt het.

Hoe keer je terug naar de top? "Deze club heeft stabiliteit nodig, met een trainer die twee à drie jaar kan bouwen en een sportief directeur die een duidelijke lijn uitzet en daarvoor ook het vertrouwen krijgt, ook daar voor meerdere jaren."

LIVE: Met dit Union is Club Brugge nog lang niet klaar deze play-offs Live

19:18
🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

17:30
Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

18:00
1
Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

18:30
1
Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

18:15
STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

16:45
Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven Reactie

14:15
9
Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

16:15
1
Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

14:30
1
🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

17:00
Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

15:26
Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

16:30
Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

16:00
Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

13:00
Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

15:30
3
🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

15:00
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt Reactie

11:15
Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

14:00
Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

13:30
3
🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

12:30
Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

12:00
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
1
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
3
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe Reactie

07:20
3
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
17
Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

10:00
Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

08:40
1
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Reactie

23:51
5
Marrero is de held van Real Sociedad na bekerwinst en reageert geëmotioneerd

09:11
Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
2
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51
Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

07:00
Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

21:40
'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

06:30

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 1-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties
