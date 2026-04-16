Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku

Romelu Lukaku lijkt zijn laatste wedstrijd voor SSC Napoli te hebben gespeeld. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving lijkt een vrije transfer (naar RSC Anderlecht) niet aan de orde.

Het was Il Mattino dat enkele dagen geleden liet weten dat SSC Napoli bereid was om Romelu Lukaku transfervrij te laten vertrekken. Big Rom heeft een lopend contract tot medio 2027 in Napels, maar Partenopei wil van zijn loon af.

De Italiaanse kranten ontkrachten dat bericht ondertussen één voor één. Het klopt dat Lukaku géén toekomst meer heeft in Napels, maar een vrije transfer is geen optie.

Vijftien miljoen euro vragen om... tien miljoen euro te krijgen

Volgens diezelfde media communiceert Napoli een vraagprijs van vijftien miljoen euro aan geïnteresseerde clubs. Een bod van tien miljoen euro moet echter volstaan om Big Rom los te weken. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op twaalf miljoen euro.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat Anderlecht wellicht buitenspel wordt gezet. De Belgische recordkampioen is ondertussen financieel gezond, maar heeft geen tien miljoen euro klaarliggen voor een 32-jarige aanvaller.

Turkije, Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten of... Brussel?



Lukaku kan evenwel rekenen op interesse uit Turkije, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. In tegenstelling tot zijn eerdere transfers - Lukaku wachtte telkens tot de slotdagen van de mercato om te verhuizen - lijkt het er op dat er voor het WK duidelijkheid zal zijn.