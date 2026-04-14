Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

Heeft Romelu Lukaku zijn laatste wedstrijd voor SSC Napoli gespeeld? De kans lijkt héél groot. En het zorgt ervoor dat RSC Anderlecht opnieuw kan gaan dromen.

Romelu Lukaku blijft de eis van SSC Napoli negeren. De Rode Duivel revalideert de komende dagen sowieso verder in België. Ten vroegste in de loop van volgende week is hij van plan om op het vliegtuig naar Napels te stappen.

Al lijkt het er niet op dat hij meteen op een wedstrijdselectie moet rekenen. Meer zelfs: Partenopei heeft inmiddels beslist om hem uit de A-kern te verwijderen.

Laat SSC Napoli Romelu Lukaku transfervrij gaan?

Heeft Big Rom zijn laatste wedstrijd voor Napoli gespeeld? Het lijkt er steeds meer op. Il Mattino gaat nog een stap verder door te stellen dat Lukaku niet alleen uit de kern wordt gezet, maar dat de Italiaanse landskampioen de aanvaller eveneens transfervrij wil laten vertrekken.

Die beslissingen zijn genomen door Aurelio De Laurentiis zelf. De excentrieke voorzitter van Napoli wil een duidelijk signaal geven door Lukaku te weren uit de kleedkamer.

RSC Anderlecht droomt van grootse terugkeer

Bovendien is Lukaku met zo'n acht miljoen euro bruto één van de grootverdieners in Napels. Door hem (gratis) te laten vertrekken trekt De Laurentiis in één klap de scheefgetrokken boekhouding deels recht.



Het scenario doet RSC Anderlecht dromen. Keert Big Rom terug naar Brussel? In Turkije kan de Rode Duivel een pak meer verdienen. Maar in zijn geval én met zijn reeds gevulde bankrekening moet de clubliefde de doorslag geven. Toch?