Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

Bij SSC Napoli is de situatie rond Romelu Lukaku volledig geëscaleerd. De spits, die al enkele weken in België verblijft, heeft niet gereageerd op een oproep van de club en dat wordt hem zwaar aangerekend.

Volgens de krant La Repubblica heeft Napoli intussen een drastische beslissing genomen. Lukaku zal tot het einde van het seizoen niet meer in de selectie worden opgenomen, ondanks het feit dat hij de club blijft informeren over zijn fysieke toestand en revalidatie.

Een gesprek tussen speler en clubleiding staat gepland op 20 april, maar dat lijkt vooral een formaliteit. Binnen de club zou men ervan overtuigd zijn dat de situatie niet meer te herstellen valt en dat de breuk definitief is.

Ook coach Antonio Conte schaart zich volledig achter die harde lijn. Nochtans werkten Conte en Lukaku in het verleden succesvol samen, maar deze keer wordt er geen uitzondering gemaakt. De regels binnen de club primeren, ongeacht de naam of status van de speler.

Romelu Lukaku zonder matchritme naar het WK?

Daarmee komt er een abrupt einde aan een periode waarin Lukaku nog een sleutelrol speelde in het succes van Napoli. De aanvaller groeide eerder uit tot een van de bepalende figuren in de titelrun van vorig seizoen, maar de voorbije weken is de relatie volledig bekoeld.

De verwachting is dan ook dat Napoli komende zomer werk zal maken van een transfer. Met nog een contract tot 2027 lijkt een vertrek de enige uitweg, waardoor het hoofdstuk-Lukaku in Napels stilaan naar zijn einde gaat.





Voor Rudi Garcia en de Rode Duivels is dit ook slecht nieuws. Indien Lukaku tot het einde van het seizoen niet meer speelt, zou hij zich bij de nationale ploeg moeten aanmelden zonder enig matchritme. En dat na een zware blessure...

