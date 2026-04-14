Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

Word fan van Napoli! 273

Bij SSC Napoli is de situatie rond Romelu Lukaku volledig geëscaleerd. De spits, die al enkele weken in België verblijft, heeft niet gereageerd op een oproep van de club en dat wordt hem zwaar aangerekend.

Volgens de krant La Repubblica heeft Napoli intussen een drastische beslissing genomen. Lukaku zal tot het einde van het seizoen niet meer in de selectie worden opgenomen, ondanks het feit dat hij de club blijft informeren over zijn fysieke toestand en revalidatie.

Een gesprek tussen speler en clubleiding staat gepland op 20 april, maar dat lijkt vooral een formaliteit. Binnen de club zou men ervan overtuigd zijn dat de situatie niet meer te herstellen valt en dat de breuk definitief is.

Ook coach Antonio Conte schaart zich volledig achter die harde lijn. Nochtans werkten Conte en Lukaku in het verleden succesvol samen, maar deze keer wordt er geen uitzondering gemaakt. De regels binnen de club primeren, ongeacht de naam of status van de speler.

Romelu Lukaku zonder matchritme naar het WK?

Daarmee komt er een abrupt einde aan een periode waarin Lukaku nog een sleutelrol speelde in het succes van Napoli. De aanvaller groeide eerder uit tot een van de bepalende figuren in de titelrun van vorig seizoen, maar de voorbije weken is de relatie volledig bekoeld.

De verwachting is dan ook dat Napoli komende zomer werk zal maken van een transfer. Met nog een contract tot 2027 lijkt een vertrek de enige uitweg, waardoor het hoofdstuk-Lukaku in Napels stilaan naar zijn einde gaat.

Voor Rudi Garcia en de Rode Duivels is dit ook slecht nieuws. Indien Lukaku tot het einde van het seizoen niet meer speelt, zou hij zich bij de nationale ploeg moeten aanmelden zonder enig matchritme. En dat na een zware blessure...
 

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Romelu Lukaku

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 32
AS Roma AS Roma 3-0 Pisa Pisa
Torino Torino 2-1 Hellas Verona Hellas Verona
Cagliari Cagliari 1-0 Cremonese Cremonese
AC Milan AC Milan 0-3 Udinese Udinese
Atalanta Atalanta 0-1 Juventus Juventus
Genoa Genoa 2-1 Sassuolo Sassuolo
Parma Parma 1-1 Napoli Napoli
Bologna Bologna 2-0 Lecce Lecce
Como Como 3-4 Inter Milaan Inter Milaan
Fiorentina Fiorentina 1-0 Lazio Lazio

Nieuwste reacties

.. .. over "Union SG veel overtuigender dan Club Brugge" Vanas1973 Vanas1973 over Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld .. .. over Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet" Stigo12 Stigo12 over "Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard" Stigo12 Stigo12 over Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV? Stigo12 Stigo12 over Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler" Stigo12 Stigo12 over Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig" Stigo12 Stigo12 over 'Ploegmaat van Tielemans en Onana ontketent transferoorlog tussen Chelsea en Man United' Stigo12 Stigo12 over Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen Stigo12 Stigo12 over 🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved