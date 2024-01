OH Leuven-coach Garcia heeft zijn naïeve ideeën overboord gegooid en toonde dat tegen Anderlecht

Oscar Garcia is duidelijk geen naïeveling. De Spanjaard kwam naar Leuven met het idee hen mooi en aanvallend voetbal te laten spelen, maar de situatie van de Vlaams-Brabanders laat dat niet toe. Intussen heeft hij begrepen dat hij voorlopig het kot moet afsluiten.

Leuven komt anders voor de dag dan in de eerste wedstrijden onder Garcia. Die heeft intussen balans van 1 winst, 2 gelijke spelen en 5 verliesmatchen. Daardoor staat OHL nog altijd in de gevarenzone. Maar er is een omslag gekomen.

Leuven kijkt eerst naar de organisatie en verdediging en dan pas naar het voetbal. Zo ging het ook tegen Anderlecht en zonder die lucky goal van Patris hadden ze ook de drie punten gepakt. “We wisten dat we niet in staat zouden zijn om lang de bal bij te houden", klonk het bij Garcia

"Maar we hebben voor de rust wel twee duidelijke kansen gehad en zij geen enkele. In de tweede helft konden we het tempo niet vasthouden en lukte het ons ook niet om de bal even bij te houden."

Een deugddoend punt, dat er ook drie hadden kunnen zijn. Hij weet echter dat het aanvallend nog beter moet. "Op voorhand had ik misschien voor een punt getekend, maar nu ben ik er niet blij mee. Om wedstrijden te winnen is er meer nodig.”