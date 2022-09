Anderlecht sleept met héél veel moeite punt uit de brand tegen OHL, 16-jarige moest vuur aan de lont steken

Als het zo doorgaat, moet Felice Mazzu zich toch zorgen beginnen maken. Anderlecht verloor dan wel niet voor het eerst in vier matchen, maar het spelniveau was wel zorgwekkend. De 16-jarige Julien Duranville moest een scheve situatie helpen rechttrekken, want 70 minuten lang was het veel te steriel.

Anderlecht-coach Mazzu kreeg voor de match slecht nieuws. Stroeykens, Arnstad, Verschaeren en Amuzu hadden allemaal last van buikgriep. Diawara kwam aan de aftrap voor Kana en ook Sadiki en Ait El Hadj (voor de eerste keer in de competitie) mochten starten. Esposito stond naast Silva in de spits. Het koppel kreeg een nieuwe kans dus.

Rechtsachter mag vrij inlopen

Tot zondag had Anderlecht het tweede minst aantal schoten op doel. Daar dachten de twee bovengenoemde heren wat aan te doen. In de eerste 20 minuten schoten de Italiaan en Portugees samen zes keer op doel. Al had doelman Cojocaru slechts één goeie redding nodig op een poging van Esposito. Maar wie kwam er op voorsprong? OHL uiteraard.

© photonews

Mazzu loofde een paar weken geleden zijn verdediging nog, maar vanaf toen ging het bergaf. En nu weer. Rechtsback Thorsteinsson mocht van Murillo zomaar infiltreren en Al-Tamari vond hem. Met Hoedt in de rug werkte de IJslander heel knap af. Maar als enige in de zestien met drie verdedigers er rond... Da's toch niet te best verdedigd.

Tegen elke ploeg waar tegen geknokt moet worden, moet Anderlecht het onderspit delven. De inbreng van Vertonghen en Ashimeru veranderde daar niet al te veel aan. De wil was er, het spel niet. Anderlecht heeft niet de jongens om hoge ballen naar te pompen. Het moet over de grond gebeuren. En daar liep het fout. Net als donderdag was er te weinig overlap van de flanken. Eens een schot van buiten de zestien was er ook al niet te bewonderen.

L'Eclair

Dat duurde tot de 16-jarige Julien Duranville op het veld stond. L'Eclair - zo genoemd omwille van zijn snelheid - verwittigde een eerste keer toen hij net niet voorbij Cojocaru geraakte. Maar op de rand van de zestien ging hij vol zijn kans en schoot knap in het hoekje. De eerste goal voor het jeugdproduct in de A-ploeg. Vrijdag deed hij dat ook al voor de B-ploeg. Het grootste talent dat op Neerpede rondloopt.

© photonews

Maar ze konden er in het Lotto Park slechts vier minuten van genieten. Diawara - hopelijk voor Anderlecht sukkelt die nog met een vormcrisis - liet zich ringeloren en Tamari scoorde de 1-2. Ondanks aanhoudend op de helft van OHL te spelen, konden ze amper een kans afdwingen. Te onzuiver in de passing, te doorzichtig ook.

Maar dan toch. Het beukwerk in de zestien loonde. Ashimeru zag zijn schot afgeblokt en Silva was er als de kippen bij om binnen te schieten. 2-2, met heel veel moeite en zonder goed spel. Het thuispubliek morde. Felice Mazzu zal er toch een beter systeem moeten inkrijgen.