10 op 21 voor Anderlecht is niet genoeg: "Wat zal dat geven tegen de interlandbreak?"

Met 10 punten uit 7 wedstrijden kan je het debuut van Felice Mazzu bij RSC Anderlecht niet bepaald geslaagd noemen.

Bovendien kreeg Anderlecht niet meteen het moeilijkste programma voorgeschoteld. Vijf tegenstanders eindigden vorig jaar buiten de top acht.

Het verschil met Antwerp is al 11 punten en 6 met Club Brugge en Racing Genk. Enkel AA Gent staat binnen de match verschil. “Er werd al gezegd dat de start van het kampioenschap met Felice Mazzu tot de beste uit de geschiedenis behoorde, maar dat is niet meer het geval. Voor Anderlecht is 10 op 21, dus minder dan 50% van de punten, gewoon niet genoeg”, zegt Philippe Albert aan La Capitale.

Hij houdt al zijn hart vast voor de komende matchen. “Als je niet oppast, kan het gat bij de internationale break 17 of 18 punten zijn... Alleen Club Brugge en Racing Genk kunnen Antwerp in het vizier houden.”