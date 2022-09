Volwassen Antwerp wint met 3-0 van Westerlo en blijft foutloos met 21/21

Antwerp heeft ook tegen Westerlo geen steken laten vallen in de Jupiler Pro League. Op de zevende speeldag werd er met 3-0 gewonnen van Westerlo.

Mark Van Bommel koos ervoor om nieuwkomer Calvin Stengs meteen in de basis te droppen terwijl zowel Nainggolan als De Laet de bank mochten verwarmen bij The Great Old. Bij Westerlo koos Jonas De Roeck voor Lyle Foster in de spits ten koste van Igor Vetokele.

De bezoekers begonnen het beste aan de wedstrijd en Butez moest meteen een redding uit zijn mouwen schudden op een ver schot van Nene. Bij de thuisploeg zat de wedstrijd van zondag tegen Union misschien nog wel in de benen. Stengs liet regelmatig flaren zien van zijn kunnen maar de acties in de 16 kwamen er niet uit bij Antwerp.

© photonews

Antwerp heeft halfuur nodig

Tot aan het halfuur, wanneer Ekkelenkamp zich een weg probeert te dribbelen in de 16 van Westerlo. Perdichizzi wordt makkelijk opzij gezet maar De Cuyper laat zijn voet hangen en brengt de Nederlandse middenvelder ten val waardoor Wesli De Cremer wel naar de stip moest wijzen. Vincent Janssen zette de elfmeter feilloos om.

Eenvoudiger in tweede helft

De tweede helft begon zoals de eerste want opnieuw dwong Nene Butez tot een redding. Ditmaal geen ver schot maar wel een volley aan de tweede paal op een voorzet van Dierckx. Antwerp liet Westerlo ditmaal niet zo lang in de wedstrijd als in de eerste helft. Niet toevallig luidde een actie van Stengs de 2-0 in. Hij bediende Ekkelenkamp en die zag zijn voorzet/schot dat voorlangs zou gaan aan de tweede paal binnengetrapt worden door Miyoshi.

© photonews

Wedstrijd gespeeld voor een volwassen Antwerp dat veel stabieler tussen de lijnen staat dan enkele maanden geleden. Op geenenkel moment kon Westerlo de dubbele voorsprong van Antwerp nog doen wankelen.

© photonews

© photonews

Janssen was dicht bij de 3-0 maar zag zijn schot afgeblokt worden. Enkele seconden later stond het derde doelputn van Antwerp dan toch op het scorebord want na een verdedigende actie caprioleerde de bal tot bij Valencia die de 3-0 in doel kon koppen.

Een al bij al eenvoudige overwinning voor Antwerp dat met 21/21 nog altijd perfect aan het seizoen bezig is. Westerlo moet na een verdienstelijke start meer en meer naar beneden kijken.