Van Bommel evenaart met Antwerp 21/21 uit 1930: "Koesteren maar zijn ook nog maar 7 speeldagen ver"

Normaal gezien is de lucht blauw maar deze zondag kleurde hij in Deurne toch even rood toen Antwerp met 3-0 won van Westerlo in het Bosuilstadion. Ook Mark Van Bommel kon niet anders dan tevreden zijn.

Antwerp kende een lastige openingsfase tegen Westerlo, dat besefte de Nederlandse trainer van Antwerp maar al te goed: 'Westerlo had het in het begin goed voor elkaar, daar hadden wij het lastig mee", opent Van Bommel. "Zonder echt grote kansen weg te geven waren er toch wel wat gevaarlijke situaties aan de rand van de 16 waardoor we al snel achter de feiten aan konden lopen", analyseert Van Bommel.

"Uiteindelijk pakt Jean (Butez) in totaal twee goede ballen in de eerste helft en eentje in de tweede helft en scoren we op het juiste moment. Aan het einde van de rit moet je gewoon tevreden zijn want je wint met 3-0 in een thuiswedstrijd", klinkt het.

© photonews

En die overwinning is dus al de zevende op rij uit zeven wedstrijden, een evenaring van de perfecte start die Antwerp had in 1930. "Het is zeer mooi om een record te evenaren dat al meer dan 90 jaar oud is en dat moeten we koesteren maar we zijn uiteindelijk ook nog alijd maar 7 speeldagen onderweg. We moeten nu hetzelfde reageren als wanneer we een keer zouden verliezen: rustig blijven en blijven werken", blijft hij zijn nuchtere zelve.

De Laet-Nainggolan

Niet voor de eerste keer dit seizoen zorgde Van Bommel met zijn basiselftal voor een klein schokgolfje in Antwerpen door Nainggolan en De Laet op de bank te zetten, vooral die laatste is toch wel een echt meubelstuk in het Bosuilstadion.

"Ze waren niet tevreden, net als iedereen die niet start. Soms moet ik zakelijke keuzes maken om te bekijken hoe het team het beste zou functioneren om de tegenstander te verslaan. Ditmaal was dat zonder De Laet en Nainggolan maar dat wil niet zeggen dat ze komende wedstrijd niet zullen spelen", laat hij de deur op een kier.