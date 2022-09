Miyoshi toont nog maar eens flexibiliteit bij Antwerp: "Dat is één van mijn belangrijkste wapens"

Bijna elke week staat hij in de basis voor Antwerp maar pas op de zevende speeldag lukte het Koji Miyoshi om ook te scoren voor de Great Old.

Op aangeven van Ekkelenkamp duwde Miyoshi de 2-0 in doel waardoor de wedstrijd gespeeld was. Daardoor zorgde hij er mee voor dat Antwerp voor de eerste keer sinds 1930 met 21/21 start. "Was het al zo lang geleden? Daar had ik geen flauw benul van. Ik ben vooral heel blij dat we zo goed bezig zijn", klinkt het in een eerste reactie bij de Japanner achteraf.

Door de komst van Stengs, die liever vanop rechts speelt, moest Miyoshi zijn rechterflank opgeven en naar links verhuizen. "Maar ik kan op beide flanken spelen. Voor mij is het geen probleem om op de linkerflank te staan. Dat is volgens mij een van mijn grootste kwaliteiten en de coach weet dat", beseft Miyoshi.

Last man standing in Nederlandse voorlinie

Donderdag tegen Union stond Miyoshi nog in steun van Janssen en verder speelde hij nagenoeg elke wedstrijd op de rechterflank. Maar het is niet dat hij nu jaloers is op nieuwkomer Stengs die zijn positie heeft ingenomen: "Het is een goede voetballer met een prima linkervoet. Ik vind het tot nu toe wel leuk om met hem te combineren op het voetbalveld, net als met de andere Nederlanders rondom mij", klinkt het veelbelovend.

Want wat als Stengs helemaal geïntegreerd is bij Antwerp? Ekkelenkamp had ook enkele weken (en posities) nodig om zijn stempel te drukken bij Antwerp maar donderdag tegen Union was hij goed voor twee assists en tegen Westerlo één assist én de actie waarop de penaltyfout van De Cuyper gebeurde.