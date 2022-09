Invaller maakt het verschil voor Kortrijk in Eupen

KAS Eupen en KV Kortrijk speelden om 18.15 uur een belangrijke wedstrijd tegen elkaar in de strijd tegen degradatie. Of dat ook spektakel opleverde?

Zowel KAS Eupen als KV Kortrijk konden nog wel een extra driepunter gebruiken in de strijd tegen degradatie, die dit seizoen spannender dan ooit zal worden aangezien er drie of misschien wel vier ploegen zullen zakken.

Spanning, maar geen goals

En dus werd het een prangertje in Eupen, waar KV Kortrijk voor het eerst aantrad met zijn nieuwe T1 Adnan Custovic. Hij verving eerder deze week de ontslagen Karim Belhocine en moet voor een nieuw elan gaan zorgen voor De Kerels.

Makkelijk werd het niet voor KV Kortrijk om meteen punten te pakken in Eupen, want de thuisploeg was globaal genomen misschien zelfs de betere ploeg en kreeg ook de beste kansen. Peeters, N'Dri en co vonden een aantal keer Ilic op hun weg, vaak stond het vizier ook niet helemaal afgesteld.

Aan de overkant waren er kansjes voor onder meer Watanabe, maar het leek er al snel op dat er weinig doelpunten zouden gaan vallen - daarvoor was het allemaal toch net iets te slordig in de absolute zone van de waarheid.

Gouden wissel

Een momentje van genialiteit zou de match kunnen gaan beslissen. En uiteindelijk kwam die van de bank van Kortrijk. Mbayo werd een kwartier voor tijd ingebracht door Custovic, een paar minuten later maakte hij er al 0-1 van.

In de slotminuut moest Ilic de thuisploeg nog van de gelijkmaker houden, waardoor Custovic een droomdebuut kreeg als coach. Kortrijk springt over Eupen in de stand, maar alles blijft onderin op een zakdoek staan.