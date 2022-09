STVV stopt zegereeks van RC Genk in doelpuntenloze Limburgse derby

Racing Genk is er niet in geslaagd om zijn zegereeks verder te zetten. In de Limburgse derby tegen STVV werd er 0-0 gelijkgespeeld.

Veel spanning in de lucht in Genk op zaterdagnamiddag omstreeks 16u. Maar om die spanning te doen uitmonden in vuurwerk, moet er een ontsteking zijn. Die bleef lange tijd uit in de Limburgse derby tussen KRC Genk in Sint-Truiden. De eerste twintig minuten viel er enkel een tifo te zien naast de lijnen maar niet veel tussen de lijnen.

Stvv zat goed in de wedstrijd maar de eerste grote kansen waren toch voor de thuisploeg. Paintsil kwam echter tot tweemaal toe niet aan scoren toe. Németh kreeg de rebound in zijn voeten geduwd maar was te verrast en liet de bal wegspringen.

Veel strijd op het middenveld en af en toe eens een verbale discussie met scheidsrechter Jasper Vergoote, dat was lange tijd het spelbeeld in de Cegeka Arena.

Na enkele minuten in de tweede helft kreeg Paintsil net als een halfuur eerder op twee minuten tijd twee grote kansen. Van in de 16 trapte hij echter te centraal waardoor Schmidt relatief eenvoudig het leer kon pakken en een minuut later was de Ghanees niet altruïstisch genoeg. Na een knappe kap wou hij zelf besluiten maar te veel STVV-verdedigers hadden zich al voor de winger gesmeten.

© photonews

STVV kon in de tweede helft maar moeilijk een vuist maken op aanvallend gebied. Verder dan twee afstndsschoten kwamen ze niet, al waren die afstandsschoten wel heel gevaarlijk. Konaté was er eerst met een hoog, centraal schot en in de slotfase probeerde Boya het met een outswinger richting verste paal. De Genkse goalie duwde beide pogingen met een fraaie duik uit zijn doel;

Net wanneer we dachten dat de 6 minuten extra tijd ook geen zoden aan de dijk zouden brengen, viel er toch een doelpunt. De ingevallen Gianni Bruno stond echter milimeters buitenspel toen hij de bal aangespeeld kreeg en zo bleef het toch nog 0-0.