Wolke Janssens enige Limburger bij STVV: "Dit voelt aan als een overwinning"

Door de internationalisering van het voetbal heeft een derby misschien wel aan waarde verloren op het veld. Maar die weinige spelers op het veld die wel de afkomst dragen, vechten des te harder voor een resultaat.

Bernd Hollerbach koos ervoor om met één Limburger tussen de lijnen van start te gaan in de Cegeka Arena voor de Limburgse derbij terwijl er bij RC Genk met Vandevoordt en Heynen slechts twee Limburgers aan de wedstrijd startten. Mochten andere spelers er nog aan twijdelen of de derby leefde bij de supporters, zorgde de mooie Genk-tifo er alleszins voor dat dat wél zo was.

Voor Genk-kapitein Heynen voelde het gelijkspel aan als een verlies, aan de andere zijde klinkt het omgekeerd. "Dit resultaat voelt aan als een overwinning", klinkt het bij STVV-speler Wolke Janssens. "We waren niet onder de indruk van de omstandigheden en hun vetbal en hebben met he tmes tussen de tanden gespeeld", legt Janssens uit.

Hollerback heeft in de voorbereiding op deze wedstrijd wellicht gehamerd op het defensieve werk want net als Brüls benoemt Janssens dat Genk tot zaterdagnamiddag in elke wedstrijd gescoord heeft dit seizoen. "Het is het bewijs van onze goede organisatie. In het slot is het enkel nog zeer jammer dat Bruno nipt buitenspel staat bij dat afgekeurde doelpunt."