Eerste puntenverlies na 15/15, net in derby maar Vrancken heeft begrip voor spelers: "Heb hen zelfs gefeliciteerd"

Geen 18/18 voor Racing Genk maar wel 16/18 en zo maakt STVV een einde aan de zegereeks. Net in de derby.

Een gesloten maar nerveuze wedstrijd eindigde op 0-0 in de Cegeka Arena. "We wisten dat STVV goed in de organisatie kan spelen met veel duelkracht en in de eerste helft was het niet oed genoeg langs onze kant", beseft trainer Wouter Vrancken achteraf. "We kwamen niet in de tweede bal waardoor we geen greep kregen op het spel."

"In de tweede helft hebben we alle facetten gedomineerd en doordat je niets weggeeft, is het jammer dat je niet efficiënt genoeg bent om dat doelpuntje te maken. Natuurlijk zijn we ontgoocheld, dat is normaal als je het niet kan afmaken wanneer je de betere ploeg bent", analyseert de Genk-coach.

© photonews

Die efficiëntie lag vooral aan Joseph Paintsil, die de weinige Genkse kansen niet kon afwerken. "Dat was een beetje de samenvatting van de wedstrijd. Buiten de twee afstandsschoten hebben we niets weggeven en dan moet je die weinige kansen afmaken tegen een stug blok."

"Toch heb ik mijn spelers na de wedstrijd wel proficiat gewenst want het was niet eenvoudig vandaag tegen een gesloten, sterk blok. De jongens zijn volgens onze principes blijven voetballen en hebben kansen gecreëerd, alleen is het vandaag niet gelukt", besluit hij.