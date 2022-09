Christian Brüls blijft realistisch na gelijkspel tegen ploeg in vorm Genk: "Niet in problemen komen eerste doel"

STVV heeft vanuit de organisatie een punt kunnen meepakken vanuit de Cegeka Arena. Een verdiend punt volgens Christian Brüls.

"Het was niet de leukste wedstrijd voor de supporters maar de punten tellen, ook in een derby", is Brüls eerlijk na het 0-0 gelijkspel tegen RC Genk. "Waar dat punt dat we pakken is zeker geen gestolen punt. We hebben lef getoond en hen niet laten voetballen, wat niet gemakkelijk is dit seizoen. Genk zit in de goede flow en we zijn er als eerstte ploeg in geslaagd om hen niet te laten scoren dit seizoen", klinkt het.

Het blok van STVV stond de hele 90 minuten goed en zorgde ervoor dat RC Genk er niet door raakte. Ook met de inbreng van Samatta en Onuachu lukte het niet. "We weten dat een wedstrijd 90 minuten duurt en soms gaat dat gepaard met concentratieverleis maar dat hadden we nu niet. Daar hebben we hard aan gewerkt dit seizoen. Vandaag kon ik me aanvallend minder uitleven maar ik heb verdedigend mijn werk gedaan in het blok", analyseert de Duitstalige middenvelder.

Doelstelling

Voorzichtig polsen we Brüls naar de ambities van dit STVV, dat vorig seizoen maar nipt naast PO2 greep en nu 7/9 heeft met een gelijkspel in Racing Genk, maar hij laat nog niet in zijn kaarten kijken.

"Het zal een heel vreemd seizoen worden met drie zakkers. Het is lastig om te zeggen waar we zullen eindigen en er zullen nog veel ploegen in de problemen komen. Onze eerste doelstelling is om zelf niet in de problemen te komen", besluit hij.