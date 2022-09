Amper spektakel, wel vijf goals: KVM laat zich de kaas van het brood eten en Seraing komt weg van laatste plek

Thuis tegen Seraing had KV Mechelen ongetwijfeld op drie punten gerekend. De Maneblussers leken daar ook naar op weg, maar Mouandilmadji hielp de bezoekers nog erop en erover. Voor Seraing de tweede uitzege op rij.

Met enkele wijzigingen bij beide teams maakten KVM en Seraing er het beste van. KV maakte het spel, maar het zette Seraing niet zomaar eventjes opzij en het was ook zeker geen kansenfestival. Desondanks had de eerste helft drie doelpunten te bieden. Het eerste was van de bezoekers: Thoelen ging nogal traag naar het grondscherend schot van Bernier en via de paal en de rug van de doelman verdween het leer in doel (0-1).

© photonews

De gelijkmaker volgde al snel, weliswaar niet zonder controverse. Bij een vrijschop voor Mechelen weerklonk plots een fluitsignaal. Het spel lag echter niet stil, integenstelling tot wat ze bij Seraing dachten. Peyre was bij de les en joeg van dichtbij de 1-1 hoog tegen de touwen. De connectie Hairemans - Walsh behoorde tot de lichtpunten in deze match: kort voor rust voorzet Hairemans en kopbal Walsh en het stond 2-1.

© photonews

De doelpunten waren er dus al. Wie dacht dat het vervolgens helemaal zou losbreken, was mis. Daar had het gezapige tempo veel mee te maken. Seraing toonde wel een klein beetje meer inititiatief en werd ook beloond. Vanlerberghe hielp een handje, of beter gezegd, een voetje. Bernier had niet eens controle over de bal, maar Vanlerberghe beging toch de domme haakfout. Mouandilmadji deed de rest van op de stip (2-2).

© photonews

Lichtpunt voor KV Mechelen: Storm kon er nog op gebracht worden en die liet zich meteen gelden met zijn handelsmerk. Via de vingertoppen van Dietsch ging zijn schot in het zijnet. Het was toch weer aan de overkant dat het volgende doelpunt viel, opnieuw Mouandilmadji. De man uit Tsjaad draaide sneller om zijn as dan zijn verdediger en plaatste de 2-3 fraai in de rechterhoek.

© photonews

Seraing zo plots op weg naar een belangrijke driepunter die het van de laatste plaats af zou helpen. Hairemans mikte wel nog een vrije trap tussen de palen die Dietsch in hoekschop moest ranselen. Dat was het laatste hachelijk momentje dat de bezoekers moesten overleven. Een zege die aan het eind van de rit heel veel kan betekenen voor Seraing, een teleurstelling voor KV Mechelen.