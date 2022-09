Penaltyfase met Vanlerberghe was begin van comeback Seraing richting tweede uitzege: "Buitenshuis lukt het wél"

Seraing werd al door velen afgeschreven, maar behoort nu toch tot het kransje teams met twee zeges. Die overwinningen werden buitenshuis behaald.

"We zijn hier blij mee. Dit was de prestatie de we wilden neerzetten, al zat het wel wat mee voor ons. Bij die 2-1-achterstand bij de rust was het moeilijk om terug te komen. We zijn proberen om hoger te gaan spelen. Dan volgde die strafschop en nog de 2-3 van Marius Mouandilmadji", zag José Jeunechamps hoe zijn spelers een scheve situatie konden rechtzetten.

© photonews

"Ik ben tevreden over de mentaliteit van alle jongens, ook van diegenen die op de bank zaten", deelt de trainer van Seraing complimenten uit. "Het is een overwinning die veel plezier doet en ook belangrijk is." Ook gezien de kalender. "Met Antwerp en Club wachten ons binnenkort ontmoetingen met topclubs, we moesten hier dus punten pakken", beseft Antoine Bernier.

"In Mechelen spelen is ook niet makkelijk, want zij hebben de steun van hun supporters", benadrukt Bernier ook wel meteen. Het zag er aanvankelijk niet uit dat het de avond van Seraing zou worden, onder meer toen KVM gelijkmaakte ondanks een fluitsignaal van de ref. "Zelfs spelers van Mechelen dachten dat het spel stillag. Niemand begreep wat er aan de hand was. De scheids antwoordde niet toen we hem iets vroegen."

Penalty uitgelokt

Bernier had zelf al aan de basis gelegen van de 0-1 en lokte na rust slim een penalty uit. "De bal was wat achter mij. Vanlerberghe kwam er snel aan en haakte mij. Ik zat goed in de match, ook al hadden we niet vaak de bal. Thuis komen we moeilijk in ons spel, maar buitenshuis lukt het wél. Ik hoop dat het ons thuis ook eens lukt. Als we alle uitmatchen gaan winnen, is dat ook goed voor mij", lacht Bernier.