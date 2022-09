De man die enkel opmerkelijke goals maakt is man van de match tegen KVM: "Als hij dat elke match zou kunnen doen..."

De man van de match zaterdagavond tegen KVM heeft een patent op opmerkelijke goals. Als hij scoort, is het meestal op fraaie wijze.

Marius Mouandilmadji (24) zit na deze speeldag aan vier treffers. De aanvaller uit Tsjaad heeft zijn doelpuntenaantal in Mechelen kunnen verdubbelen. Zijn doelpunten zijn ook het recept achter de twee overwinningen van Seraing in de competitie. In Eupen koppelde 'Marius' een strafschopdoelpunt aan een hele knappe goal, in Mechelen deed hij dat kunstje nog eens over.

Antoine Bernier juicht het alvast toe. "Dat is goed hé. Als hij dat elke match zou kunnen doen, zou dat goed zijn voor de ploeg", zegt de ploegmaat van de doelpuntenmaker. Die penalty's durft Mouandilmadji overigens met lef nemen. In Eupen ging zijn elfmeter pas binnen via de binnenkant van de paal. Zijn strafschop tegen KV Mechelen was dan weer een schot rechtdoor over de grond.

© photonews

Ook zijn vieringen vallen op: de ene keer het vingertje op de mond, de andere keer met de armen wijd staan en het thuispubliek wat jennen. Zijn velddoelpunten zijn pas echt van mooie makelij. Twee weken geleden gebruikte hij uitstekend zijn lichaam, bij het opzetten van de aanval en bij de afwerking. Voorbije zaterdag zette hij Dries Wouters te kijk door van hem weg te draaien en de 2-3 knap in de rechterhoek te plaatsen.