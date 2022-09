KVM-spelers zijn tegengoals beu: "Schande om van Seraing te verliezen, vreselijk gebrek aan defensieve efficiëntie"

Tegengoals, tegengoals en nog eens tegengoals. Dat is KVM-verhaal tot dusver. Liefst 14 stuks. Zeges tegen Union en Westerlo waren mooie opflakkeringen, maar op basis van de cijfers heeft KV Mechelen samen met Seraing de slechtste verdediging.

Uitgerekend tegen datzelfde Seraing ging KV Mechelen thuis onderuit (2-3). "Onwaarschijnlijk mag ik het niet noemen, want als je elke week drie tegendoelpunten krijgt, zul je wedstrijden verliezen. Het is de derde week op rij dat we een strafschop tegenkrijgen waardoor de tegenpartij terug in de match komt."

Nadien liep het helemaal mis voor KV. "Er was geen enkele dreiging van hen, maar als ze over de middenlijn komen is het bijna al een kans en als ze naar doel schieten, is het bijna al doelpunt. We moeten toegeven dat we niet super gespeeld hebben, maar dan nog. Het is een schande om tegen dit Seraing te verliezen. Gezien wij als ploeg en individueel verdedigen, dan weet je dat het altijd gevaarlijk blijft."

Voor Thibaut Peyre, die zelf voor de tweede keer dit seizoen scoorde, zijn al die tegendoelpunten als verdediger zeker een pijnlijke zaak. "Met alle respect voor Seraing, dat alles deed om ons te doen twijfelen, maar dit mag je nooit uit handen laten glippen. Dit is een vreselijk gebrek aan defensieve efficiëntie. Ik heb er geen woorden voor. Je mag niet op mirakels zoals tegen Westerlo rekenen."

© photonews

Met de vinger wijzen naar een bepaalde ploegmaat, doet Peyre niet. "Ik ga niet zeggen: het is die zijn fout of die zijn fout. Het is een ploegsport. We slikken té veel goals. Als we vijftien kansen per match zouden tegenkrijgen, zou ik zeggen dat het normaal is dat we zo veel doelpunten incasseren. Maar we krijgen vier kansen tegen en slikken drie goals. Dat doet pijn en is niet normaal."

De weggegeven strafschop was dom, maar niet de enige fout in de match. "Ook na de penalty kregen we nog een goal tegen. Het had op dat moment nog gekund dat we zelf de 3-2 gingen maken, maar het was het omgekeerde. Wij dwongen zelf ook niet veel kansen af. We hebben de match in een vingerknip laten schieten. We stonden voor, net zoals vorige week. Thuis tegen Seraing mag je dit nooit voorhebben."