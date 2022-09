Standard wint met het kleinste verschil van Oostende in kansrijke wedstrijd

Voor aanvang van deze wedstrijd tussen Standard en Oostende was het verschil tussen beide ploegen slechts één punt. Het team die met de overwinning aan de haal ging deed een prima zaak in de stand. In een aangename wedstrijd met veel kansen aan beide kansen zagen we uiteindelijk één doelpunt.

Beide ploegen konden de drie punten vanavond goed gebruiken. Het was Oostende die het gretigst aan de wedstrijd begon. Hornby probeerde het vroeg in de wedstrijd van heel ver, maar Bodart kon het verrassende schot alsnog in hoekschop duwen. Drie minuten later kreeg Sakamoto de bal voor de voeten, maar de Japanner kon zijn trap niet goed richten.

Op het kwartier nam Standard de wedstrijd over, maar op een snelle tegenaanval kwam Ambrose oog in oog met Bodart. De Fransman kon niet afwerken na een prima redding van de Standard-goalie. De eerst volgende kans kwam op naam van Amallah, zijn schot werd in eerste instantie gestopt door Hubert. In de herneming besloot Emond op de lat. Niet veel later zag de Marokkaan, Hubert een geplaatste afstandsschot in hoekschop duwen.

© photonews

In een kansrijke eerste helft zagen we vlak voor rust nog een afgeweken vrijetrap van Hornby op de paal belanden. Veel kansen, maar geen doelpunten voor de rust. Na de pauze bracht Deila met Raskin en Davida twee nieuwe namen het veld op in de hoop dat zij voor het verschil kunnen zorgen.

Efficiëntie

Ook in de tweede helft ging de bal goed heen en weer. De eerste echte kans kwam op naam van Amallah. Donnum bracht de bal perfect voor, maar de Marokkaan besloot onbegrijpelijk naast doel. Niet veel later was het wel prijs voor de thuisploeg. Amade werkte de bal slecht weg in de eigen zestien en Roemeen Dragus haalde staalhard uit via de lat. Een verdiende voorsprong voor de Rouches.

© photonews

Na het openingsdoelpunt zocht Oostende naar de gelijkmaker, maar tot grote kansen kwam het niet. Ambrose probeerde het van ver, alvorens Albanese zijn trap in de handen van Bodart zag belanden. Drie minuten voor affluiten was Oostende dicht bij de gelijkmaker. Atanga kon moederziel alleen uithalen, maar Bodart kon met een voetreflex de bal onschadelijk maken. Een verschil in efficiëntie tussen beide ploegen.

De bezoekers blijven met een 0 op 12 onderin het klassement steken, terwijl Standard voor de tweede keer op rij wint met het kleinste verschil.