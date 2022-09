Ronny Deila na de overwinnig tegen Oostende: "Deze zes op zes is bijzonder belangrijk"

Net als vorige week won Standard met het kleinste verschil. Ditmaal hield het de drie punten thuis na een 1-0 overwinning tegen Oostende. Hierdoor springt het, met tien punten, naar de zesde plaats in de stand.

Ronny Deila was zeer tevreden na afloop van de wedstrijd tegen Oostende. Hij noemt de overwinning bijzonder belangrijk voor Standard. "Ik denk dat wij meer kansen hadden dan hen, maar zij hadden er ook heel veel. Toch kan ik mijn spelers niets verwijten. Deze zes op zes is bijzonder belangrijk, we verdienen dit en moeten nu blijven werken", vertelt de coach van Standard aan Sporza.

Het was een wedstrijd met onzettend veel doelpogingen aan beide kanten. "Dit was echt een hele zware wedstrijd. We hadden moeite met de hoge druk in de eerste helft. Bij de rust draaiden we ons systeem om en hadden we naar mijn gevoel wel de controle. We hebben alles gegeven", vertelt een tevreden Deila.