Yves Vanderhaeghe na vierde nederlaag op rij: "Genoeg mogelijkheden om met een mooie score te winnen"

Ondanks een 0 op 12 en een nederlaag tegen Standard is Yves Vanderhaeghe tevreden over de prestatie van zijn spelers. Volgens de coach van Oostende had zijn ploeg voldoende kansen om met de drie punten huiswaarts te keren.

Oostende verloor voor de vierde keer op rij. Deze keer was Standard te sterk voor de 'Kustboys'. Ondanks de 1-0 nederlaag was Yves Vanderhaeghe tevreden over zijn spelers. "We hadden voldoende kansen om met een mooie score te winnen. Maar dan wil die bal er niet in en het tikeltje geluk hebben we dan ook niet mee. Dat is een beetje frustrerend", is Vanderhaeghe duidelijk aan de micro van Eleven.

Ondanks de nederlaag is de coach van Oostende hoopvol. "We hebben uiteindelijk een goed Oostende gezien. We hebben genoeg spel geleverd die ons tot meer doet hopen. Als we elke week zo blijven spelen zal het geluk hopelijk wel is in ons voordeel zijn", vertelt de T1 van Oostende na de nederlaag tegen Standard.