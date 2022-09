Gent schiet zichzelf in de voet en verliest op bezoek bij Charleroi

KAA Gent moest vandaag op bezoek bij Charleroi voor een belangrijke wedstrijd in de Jupiler Pro League. Het werd een frustrerende avond voor de Buffalo's.

Vandaag gingen de Buffalo's uit Gent op bezoek bij Charleroi. Op voorhand sprak Hein Vanhaezebrouck veel over de vermoeidheid bij zijn ploeg. Donderdag speelden ze nog een inhaalwedstrijd op het veld van Anderlecht en vandaag moesten ze dus wederom vol aan de bak. Met de Europese verplaatsing van donderdag naar Molde in het vooruitzicht gaf Vanhaezebrouck Vadis Odjidja rust. De patron op het middenveld begon op de bank.

De eerste twintig minuten waren niet om aan te zien. Beide ploegen speelden zeer voorzichtig en dus kwamen er geen kansen. In minuut 22 kregen we het eerste doelgevaar, en meteen was het ook raak. Samoise zette de bal knap voor doel en Hong kopte de 0-1 tegen de netten. Enkele minuten later ontsnapte de thuisploeg zelfs aan de 0-2 wanneer Samoise de bal op de onderkant van de lat schoot.

Gent nekt zichzelf

Rond het halfuur kwam Charleroi beter en beter in de wedstrijd. Grote kansen kregen ze niet, maar onder leiding van Zorgane en Morioka werden de Zebra's gevaarlijker en gevaarlijker. In minuut 37 verdedigde Ngadeu zeer slecht uit. Kums speelde de bal uiteindelijk kwijt, Nkuba zette voor en Morioka wist de bal tegen de netten te koppen. Alles te herdoen dus voor Gent, dat het tegendoelpunt aan zichzelf te danken had. Enkele minuten later maakten de Buffalo's het zich nog moeilijker. Mbenza trok aan het truitje en duwde Joseph Okumu die zichzelf niet wist te beheersen en Mbenza de grond op werkte. Rode kaart en dus moest Gent nog meer dan een helft met z'n tienen spelen. Een frustrerende vijd minuten voor Hein Vanhaezebrouck.

In de tweede helft verwachtte iedereen dat Charleroi de wedstrijd naar zich toe zou gaan trekken. De Zebra's kwamen echter zwakjes uit de kleedkamer. Echte kansen kwamen er niet. Zowel bij Gent als bij Charleroi was slordigheid troef. Een kwartier voor tijd schoten we plots weer wakker. Een slechte, slordige aflegger belandde voor de voeten van Adem Zorgane. De middenvelder hield de bal goed laag en zette Charleroi op voorsprong met hun tweede echte kans van de match. Na het tweede doelpunt van de thuisploeg wist Gent geen antwoord meer te bieden. Zo eindigde de wedstrijd op een 2-1-zege voor Charleroi. Een frustrerende avond voor Hein Vanhaezebrouck en de Buffalo's die zichzelf toch wel echt genekt lijken te hebben. Gent lijdt dus een eerste nederlaag in 14 uitwedstrijden in de competitie.