Vanhaezebrouck woedend op Okumu die rood pakt: "Dit is onaanvaardbaar. Als je zoiets doet dan wil je niet in de top vier staan"

KAA Gent speelde vanavond een lastige wedstrijd op het veld van Charleroi. Ze begonnen goed aan de wedstrijd, maar gaven alles uit eigen handen. Een gefrustreerde Hein Vanhaezebrouck reageert na de match.

"We hebben Charleroi geholpen om te winnen van ons. We hadden een half uur volledig de controle, maken een goed doelpunt, Samoise liet nog een grote kans liggen. Bij 0-2 was de wedstrijd gespeeld geweest. Dan geven we zelf een ongelooflijk cadeau weg voor hun eerste doelpunt. Een zeer vreemde beslissing om daar die bal in te spelen terwijl iedereen uit positie is", reageerde een duidelijk gefrustreerde Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd.

Het gespreksonderwerp na de wedstrijd was natuurlijk de domme rode kaart van Joseph Okumu. "Ik heb nog zo'n reacties gezien waarvoor er geel gegeven wordt, maar bij ons is dat natuurlijk rood. Het is belachelijk dat hij reageert op zo een fase, maar oké, hij slaat niet hé", vertelde Vanhaezebrouck. "Ik ben razend over zoiets. Dit is gewoon je ploeg in de steek laten. Wij hadden hier vandaag kunnen winnen", voegde een boze Vanhaezebrouck eraan toe. "Als je op zo'n manier een plaats in de top vier weggeeft. Ja, sorry, maar dan moet je enkel naar jezelf kijken. Dit is onaanvaardbaar. Hij krijgt geen trap, geen voet op de achillespees, maar gewoon een duwtje. Als je daar al niet meer tegen kan... Dit kan gewoon niet. Als je zoiets doet dan wil je niet in de top vier staan", besloot de coach van de Buffalo's.