Sven Kums is duidelijk over oorzaak nederlaag op Charleroi: "Met tien was het niet zo simpel om nog kansen te creëren"

Sven Kums beleefde een frustrerende avond op het veld van Charleroi. De Buffalo's gaven de wedstrijd uit handen en verloren uiteindelijk met 2-1.

"Ik denk dat we het eerste half uur best wel goed spelen. We kwamen dan ook verdiend op een 0-1 voorsprong. We hadden zelfs nog een kans op 0-2, maar jammer genoeg voor ons ging die bal op de lat", verklaarde Sven Kums na affluiten van de wedstrijd op Charleroi. Het eerste half uur was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de Buffalo's, maar daarna ging het licht uit. "Eerst geven we op een domme manier de gelijkmaker weg en daarna pakken we een domme rode kaart. Zo maakten we het onszelf alleen maar moeilijk", bleef Kums rustig.

"Met tien was het niet zo simpel om nog kansen te creëren. We probeerden een laag blok te zetten om vooral de gelijke stand te behouden en dan soms om te schakelen, maar dat was best wel moeilijk. In de tweede helft hebben we dus gewoon te weinig gecreëerd", gaf de ervaren middenvelder toe. "Ik denk dat de frisheid zeker in de eerste helft geen rol speelde. Toen voetbalden we eigenlijk gewoon goed en fris, zeker het eerste half uur. Natuurlijk begin je het wel te voelen als je met tien man de bal vaak niet hebt", besloot Sven Kums. Donderdag staat er al een nieuwe opgave op het programma want dan spelen ze Europees in Molde.