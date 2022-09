KV Mechelen zondigt zwaar tegen de basisprincipes: "Dit wordt zelfs een niveau lager afgestraft"

Bij KV Mechelen blijven ze telkens weer dezelfde fouten maken. Voldoen aan de basis van het spelletje lijkt in defensief opzicht nog te moeilijk. Op 1A-niveau is daar geen marge voor. En dan nog...

Het bezoek van Seraing moest een haalbare kaart worden, maar na het laatste fluitsignaal had KVM weer maar eens drie doelpunten geïncasseerd. "Dit is een heel pijnlijke nederlaag voor ons. Als je in de tweede helft 2-1 voor staat ,moet je geduldig blijven om dan op een gegeven moment de 3-1 te maken. Als je weer maar eens ziet hoe slecht wij verdedigen", wijst trainer Danny Buijs naar het makkelijk sliken van de tegengoals.

Cijfers

Dat hebben ze in Mechelen al vaker gezien en zo is het onbegonnen werk om wedstrijden te proberen winnen. "Zonder dat ik Seraing tekort wil doen: dit wordt zelfs een niveau lager afgestraft. We moeten bijna elke week drie goals maken om een match te winnen. Terwijl ik vind dat je als winnaar van het veld moet stappen als je thuis twee goals maakt. Als je naar de cijfers kijkt, weet je dat er een hoop werk aan de winkel is."

Het zijn individuele fouten die KV Mechelen de das om doen. "Dat is al heel het seizoen het geval. Waar het aan ligt dat dat niet betert? Aan kwaliteit. We besteden er aandacht aan, we trainen erop, kaarten het aan in video-analyses. Als je mensen steeds dezelfde fout ziet blijven maken, heb je een probleem."

Simpele dingen

Het zijn simpele dingen waar Buijs zijn spelers tegen ziet zondigen. "Bij de 2-3 staat de spits met zijn rug naar doel. Als je dan de bal niet kan veroveren, moet je gewoon de binnenkant afdekken. Dan moet hij naar de buitenkant draaien en schieten vanuit een moeilijke hoek. Wij laten hem naar de binnenkant draaien en dan ligt de verste hoek nog eens open. Dat zijn basisprincipes."

Het moet frustrerend zijn voor de technische staf om dat te moeten vaststellen. Zeker omdat het niet de eerste keer is. "We voelen ons ook zwaar klote, maar het is ook onze taak om iedereen weer op gang te krijgen. Je moet toch met mekaar door."