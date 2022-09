Limburger Bryan Heynen teleurgesteld na 0-0: "Gelijkspel voelt aan als verlies in een derby"

Enkele weken geleden stond hij nog regelmatig zelf aan het kanon maar Genk-kapitein Bryan Heynen slaagde er niet in om een zege in de Limburgse derby over de streep te trekken.

Een scoreloos gelijkspel werd het in de Cegeka Arena tussen KRC Genk en STVV. Het was een lastige wedstrijd voor de thuisploeg, dat met 15/15 de ploeg in vorm was.

"In de eerste helft voetbalden we niet snel genoeg waardoor de ruimtes te snel dichtgelopen konden worden door hen", legt Heynen na de wedstrijd de vinger op de wonde.

"In de tweede helft was het al beter maar zowel een doelpunt als grote kansen bleven echter uit. We moeten ons niet van de wijs laten brengen, er kunnen eens lastige wedstrijden tussenzitten en uiteindelijk hebben we ook niet zo slecht gespeeld", klinkt het bij Heynen.

Het was voor de Genk-kapitein al de 12e derby tegen STVV. 7 kon hij er winnen en 3 verloor hij er. Als Limburger weet hij maar al te goed wat deze wedstrijd betekent voor de supporters van RC Genk en ook een gelijkspel is volgens hem niet genoeg. "In een derby gelijkspelen voelt aan als een verlies", besluit hij teleurgesteld.