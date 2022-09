Maxim De Cuyper ontgoocheld na nieuw verlies: "Er zat veel meer in"

Ook op het veld van Antwerp had het evengoed anders kunnen uitdraaien maar het verdict voor Westerlo is hard: een 3-0 nederlaag, de slechtste defensie van België en 0/9. Maxim De Cuyper was achteraf dan ook heel ontgoocheld.

"Er zat veel meer in", opent De Cuyper meteen in en eerste reactie. "Er was te weinig geloof bij ons op het laatste derde van het veld. Er waren wel een paar mogelijkheden in die eerste helft als we het beter konden uitspelen. Dan kunnen we voor de rust één of zelfs twee keer gescoord hebben. Het stond goed in de eerste helft, zuur dat we dan niet scoren of met 0-0 de rust niet in gaan."

"Ik houd me in bij penaltyfase"

Want het doelpunt viel niet voor Westerlo, wel voor Antwerp na 30 minuten. Na een penaltyfout van... De Cuyper: "Ik vond het een lichte penalty. Ik probeer me enorm in te houden. Natuurlijk voel ik dat er contact is maar ik houd me echt in. Uiteindelijk kijkt de VAR er ook naar en hij oordeelt ook dat het strafschop is... Jammer want buiten die penalty gaven we amper iets weg in de eerste helft."

En ook in de tweede helft was de eerste kans voor de bezoekers maar opnieuw ging de bal er niet in. "We begonnen met dezelfde intenties maar de laaste pass in het beslissende gedeelte was niet genoeg. Volgende week volgt een lastige thuiswedstrijd tegen Anderlecht maar we zullen er alles aan doen om de drie punten thuis te houden", besluit de linksachter van Westerlo.