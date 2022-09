Jonas De Roeck panikeert nog niet na 0/9 en wegzakken in klassement: "Dan pas moet je je zorgen maken"

Promovendus Westerlo begon verdienstelijk aan het seizoen maar met een 0/9 wordt het meer en meer naar onderen kijken voor de Kemphanen; Ook tegen Antwerp kon er niet gewonnen worden.

"Wat kan ik zeggen?", opent De Roeck nogal gelaten op de persconferentie na de wedstrijd. "We waren goed begonnen aan de wedstrijd en het plan werd goed uitgevoerd met enkele momenten waarop we gevaarlijk konden zijn. Je weet dat je hier geen 10 kansen zal krijgen en dat Antwerp niet veel nodig heeft om doelpunten te scoren, dat hebben ze al bewezen", klinkt het.

"In de tweede helft kregen we opnieuw een goede kans maar meteen daarna scoren ze de 2-0, dan wordt de adem van mijn jongens meteen afgesneden. We probeerden wel maar Antwerp is heel volwassen, ze wachten om toe te slaan wanneer de kans zich voordoet", analyseert De Roeck.

Met 6 punten staat Westerlo maar één puntje boven nummer 18 Cercle Brugge maar toch maakt De Roeck zich nog geen zorgen: "Als je geen kansen creëert of constant onder ligt, moet je je zorgen maken en dat is nu nog niet. Nu valt het allemaal wat tegen met de tegendoelpunten maar het blijft een proces en we wisten dat het moeilijk zou worden. Velen vergeleken ons al met Union of anderen maar we wisten dat dat niet haalbaar zou zijn", blijft De Roeck rustig.

Nog twee dagen en dan sluit de transfermarkt en de trainer van Westerlo zou graag nog wat kwaliteiten bijhalen: "Maar het plaatje moet kloppen. We zijn niet gespaard gebleven van blessures en nog op zoek naar bepaalde profielen maar makkelijk zal het niet worden", besluit De Roeck.